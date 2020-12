Iluminar, mantener

Hace poco más de 4 años, en el periodo atípico de la administración de Dionisio Vélez y la gobernación de Juan Carlos Gossaín, se realizaron en el barrio de Manga, al igual que en otros sitios de la ciudad, obras de infraestructura importantes y necesarias: en el barrio de Manga, como nunca se había visto.

Entre otras, se intervino el Parque H.L. Román y el paseo peatonal frente a la Bahía, que fueron reconstruidos; sin embargo, ya se ve el deterioro en ellos, en parte por mal uso y falta de mantenimiento, y en parte por mala calidad de la obra. Esto sucede además porque no se estructuran contratos de conservación una vez terminadas las obras, y todo queda bajo la responsabilidad del municipio, que como está visto, escasamente puede ocuparse de nada.

Del paseo peatonal, el mayor lunar, hay que recordar que el día de su inauguración el alcalde dijo que los vecinos debían cuidarlo, lo cual se entendió cómo, no hacer mal uso de él, no destruirlo por ejemplo, porque el mantenimiento no puede ser endosado a los vecinos sin una organización rectora y ejecutora que cuide los diseños y el buen gusto de la ornamentación; ni sin unos recursos económicos que no existen.

Con la iluminación es vergonzoso lo que ha ocurrido. Más tiempo ha durado apagada que encendida. Las estructuras de soporte están corroídas por la sal. Como sustituto se colocaron reflectores en los postes de electricidad que encandilan a los que transitan por él de noche, pero además, ignorando que la del paseo es ‘ornamental’. Recién posesionado Dau se prendieron, lo cual indica que el tema era fácil, pero ya están nuevamente apagadas. Indagando se nos explicó que el alumbrado no había sido entregado a la empresa encargada, y por lo tanto no podía ocuparse. Qué pasa en realidad, es necesario averiguarlo para poder resolverlo de manera definitiva.

Pero no sólo eso, ya hay losas que muestran el triturado, hasta el punto de que no permiten el tránsito en silla de ruedas; embaldosado levantado; los canales bajo los puentes están obstruidos, y en ellos hay basuras depositadas; la protección en piedra que bordea la bahía no se elevó, por lo que el agua salada ingresa a los jardines y acaba con la vegetación. Las vías requieren de poco, sin embargo, los parques deben contar con periódico y adecuado mantenimiento. Es claro que el Distrito no se va a encargar de ellos, y mejor que no. Al no ser doliente, dejaría mucho que desear; pero sí puede promover su padrinazgo, invocando a la RSE de una cualquiera de las tantas empresas que tienen su sede en el barrio. Hay muelles, marinas, bancos, supermercados, restaurantes, establecimientos del Gobierno Distrital y del Estado, Policía, droguerías, EPS, e IPS, entre otras.