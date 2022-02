Imperativos

Dentro de los seres vivos, el humano logra el mayor impacto y notoriedad porque a este, se escalona, se escalafona, se estratifica, se segrega, se ensalza, se enaltece, se idolatra, se aparta, se ignora, se secuestra, se acalla, se apuñala, se maltrata, se asesina y, un sinnúmero de tipificaciones arbitrarias y acomodadas de acuerdo a las necesidades del despotismo, hegemonía, ambición y poder, que insisten en dominar a los que están bajo su yugo, despojándonos de nuestro actuar y libre albedrío con sus decisiones de gobernabilidad también imperantes, porque la ley es ley y los chorros de decretos que le sobrevienen se cumplen porque se cumplen.

A mi manera de ver no encuentro mucha claridad en aquello de los delitos y contravenciones tipificados en cada código de las distintas ramas del Derecho, tratando de encajonar a unos y a otros dentro de ciertos parámetros inventados o construidos por él mismo hombre y peor aún, saturados de normas y normas y su cumplimiento no sea el adecuado, el justo ni el que reza en cada artículo.

Reconocer la ignorancia, es reconocer la grandeza. Decía Sócrates, solo sé que nada sé. “Un amigo de Sócrates llamado Querefonte fue al oráculo de Delfos (un santuario sagrado donde las personas le hacían consultas al dios Apolo con la mediación de una pitonisa) a preguntar si había alguien más sabio que Sócrates.

El oráculo respondió que no existía nadie más sabio. Sócrates se sorprendió ante la respuesta porque creía que no sabía nada. Entonces, se propuso refutar el mensaje del oráculo. Para eso, conversó con distintas personas que tenían fama de ser muy sabias y lo que descubrió fue que en realidad no lo eran.

Creían saber muchas cosas, pero en el fondo no sabían nada. Ahí se dio cuenta de que el oráculo tenía razón.

Sócrates era el más sabio porque lo único que sabía era que “no sabía nada”, dice Mariana Gardella, Doctora en Filosofía. Y entonces, resulta que ahora, en Colombia, próximo a las elecciones aparecen una cantidad de sabios que no conformes con su sapiencia, vienen vestidos de magos y con su varita, nos están ofreciendo el cambio para el país en otro cuatrienio entre pugnas y destapes que nos tienen confundidos y después de todo se toman la foto para el tarjetón y nos toca tomar la decisión de votar por el que creemos menos malo para ver si por fin las cosas cambian.

Aquí sí aplican los imperativos categóricos de Kant basados en “El acto moral busca la felicidad ajena, que a su vez permite la propia al ser parte de la humanidad, en vez de pretender la propia de satisfacer deseos o huir del dolor y sufrimiento”. Colombia, ¿una bagatela? ¡Sigo en mi ignorancia!

*Escritora.