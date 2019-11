El Concejo aprobó lo que los cabildantes consideran “halagadores” incentivos tributarios para los cartageneros.

Habría que ver qué tienen en la cabeza nuestros honorables concejales cuando otorgan facultades a la Alcaldía para diseñar planes de estímulos tributarios para recuperar cartera morosa. Esto no es nada halagador ni estimulante. Esto es un recurso trillado para recuperar una deuda que no se ha pagado por parte de los ciudadanos comunes, ya sea porque no han querido o porque no han tenido la plata para hacerlo. Esto es darle una oportunidad más al contribuyente moroso de saldar sus obligaciones con el distrito acogiéndose a una especie de amnistía ya que se le descontará hasta el 80 % en intereses y sanciones.

Esto no es un incentivo para el ciudadano de bien, es un premio para el remiso y para el que ha sido negligente en el pago de sus obligaciones. Lo que sería estimulante para quien paga sus impuestos a tiempo sería verlos reflejados en su bienestar real. Si los cartageneros percibiéramos que nuestros impuestos fueran invertidos en mejorar nuestra calidad de vida, calles, aceras, educación y salud probablemente los pagaríamos con gusto y a tiempo.

Un buen ejemplo de esto es Dinamarca. Los daneses tienen uno de los impuestos más altos de toda Europa con un 47%. Pero para ellos no es un problema; de hecho hicieron una huelga en el 2007 cuando el gobierno propuso reducirlos. Esto, que parece una locura para los colombianos, tiene sentido cuando sabes que la educación danesa es gratuita y muy buena (incluyendo la universitaria). A los jóvenes se les paga para que asistan a la universidad, alrededor de 800 euros mensuales. Todos los ancianos de este país europeo tienen derecho a pensión. Pero, si además carecen de familiares que los cuiden, el gobierno les asigna una persona que los atienda, les dé las medicinas y garantice su bienestar hasta el día de su muerte. Cuando se trata de las madres, el Estado les provee gratuitamente un servicio de guardería de niños. La licencia maternal y paternal cuando se tiene un hijo es de 18 semanas para las mujeres y dos semanas para los hombres.

Según estudios, los daneses son la población más satisfecha y feliz del planeta. Esto se debe a la prosperidad social que existe en el país escandinavo. El sistema de bienestar funciona de manera tan efectiva debido a que los ingresos generados a través de impuestos son canalizados hacia las necesidades reales del país; la transparencia del sector público en Dinamarca hace que sus habitantes paguen impuestos felizmente.

Estos sí son verdaderos incentivos tributarios. Lo aprobado por el Concejo de Cartagena es una “estrategia” de recaudo de cartera. Los ciudadanos colombianos no pagamos impuestos por convicción, lo hacemos para no ser “castigados”. La estrategia más eficiente sería la honestidad y el buen uso de nuestra plata.