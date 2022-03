Incoherencia legislativa

La reforma tributaria de 2016 representó avances significativos en materia de evasión fiscal en Colombia. Mayor control sobre las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) rellenó varios vacíos de los que se aprovechaban los líderes de la corrupción. Gracias a que estas organizaciones pertenecían a un régimen especial con exoneración en el pago del impuesto sobre la renta, era muy común escuchar que “todo político que se respete tiene una fundación”.

Ya en 2017, cuando entró en vigor la reforma tributaria, muchas ESAL todavía cumplían con las actividades meritorias que les permitirían permanecer en el régimen tributario especial. 135.000 de ellas, sin embargo, no cumplían con los requisitos mínimos, lo que significó un duro golpe a la corrupción.

A pesar de lo anterior, la mal llamada reforma “estructural” aún contempla algunas exigencias que son incoherentes y que limitan las capacidades económicas para seguir apoyando al Estado en actividades sociales de alto impacto, como la salud, la educación y la alimentación de los más vulnerables.

Un claro ejemplo es la obligación que existe de reinvertir la totalidad de los excedentes contables producidos por las ESAL. La medida no está del todo mal, salvo por el hecho de que estos beneficios no necesariamente son equivalentes a flujos de caja. Algunos ingresos no son monetarios, pero afectan los resultados empresariales. Tal es el caso de las valorizaciones de las propiedades de inversión, cuya única forma de generar liquidez es a través de la enajenación del activo. Aun así, la reforma exige que todo ese excedente sea reinvertido, cuando en la realidad esto no es posible.

Otra de las incoherencias se presenta en la dicotomía entre la exención tributaria que generan los excedentes producidos por las ESAL y el desconocimiento en la posibilidad de deducir algunos gastos, como las depreciaciones. Este tipo de gastos son consecuencia de la reinversión en activos operativos con recursos provenientes de los excedentes previamente exonerados del pago de impuestos. Por ello esta situación no solo es incoherente, sino también inmanejable.

Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor carga tributaria. No deberían existir, entonces, incoherencias que afecten a más de 25.000 ESAL que actualmente cumplen con los requisitos para permanecer en el régimen tributario especial.

Combatir la corrupción y la burocracia parlamentaria y gubernamental no tiene por qué rivalizar con el invaluable aporte que realizan estas entidades sin ánimo de lucro a la sociedad.

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.

*Director financiero, UTB.