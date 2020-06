Inconsistencias

En este eterno aprendizaje que llamamos vida y todo su periplo como decía el padre Jesús María Cano, nos encontramos ante unas vainas de mi pueblo Colombia que las entienden solamente los doctos en la materia, porque la balanza, el péndulo, la pesa, el equilibrio social, político, económico, experimental y normativo, cada día extravía su brújula. Ninguna economía estaba preparada para enfrentar esta difícil situación como tampoco lo estaba la OMS, nadie esperaba quedarse en las tablas y tener que acudir a extender la mano solicitando una limosnita y una ayuda para poder sobrellevar el hambre y la cruenta necesidad de supervivencia raspando el pavimento. La pobreza peló sus colmillos y se mostró más feroz que nunca, la desigualdad se espelucó y se pudo observar que vivimos en condiciones paupérrimas, cosa que no debería suceder porque cada gobierno estipula excesivas partidas de impuestos y los recaudos son colosales y aquí en Colombia está demostrado que mucho nunca es suficiente, por eso la economía siempre nos sorprende con las alzas y los impuestos rigurosos hasta por sonreír. El 2xmil que luego fue el 3xmil y más adelante el 4xmil por ejemplo, fue tributación para una contingencia que se secularizó, puesto que ni siquiera se vislumbra su erradicada. El IVA, con su nadadito por las orillas, llegó a un 19% haciendo mella en el bolsillo, pero ni modo, porque gobierno es gobierno y hay que cumplir órdenes para llevar la fiesta en paz, aunque te quedes con los crespos hechos. Y de repente, después de este resguardo con cautela y aguante para no salir corriendo y contagiarnos, aparece la rebaja del IVA en ciertos productos. Al ver los tumultos, las compras de televisores y electrodomésticos, las conglomeraciones y la locura de la sociedad de consumo que adiestra a las personas para que caigan en trampas mordaces gastando y comprando chécheres que no son necesarios y menos ahora cuando el bolsillo está sin fondo y de nada vale cuántos zapatos, vestidos, neveras, televisores tengas, porque las paredes que te cobijan no tienen gran área de extensión y por mucho que camines en pasarela nadie te lo ve. Recuerdo cuando trabajaba en una compañía pesquera, los capitanes de barcos duraban 45 días de faena, ganaban buen dinero, cuando regresaban recibían su paga, inmediatamente salían a comprar un gran televisor, un gigante equipo de sonido y lo llevaban a su casa que no tenía pavimento y era de madera y en condiciones precarias, después lo que le quedaba se lo gastaba en ron y sus hijos tenían hambre. Esta escena del día sin IVA me pone a reflexionar sobre la verdad o mentira del COVID-19 y la pobreza. ¿Sofismas?