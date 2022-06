Inconvertibles

En este país se han realizado avances significativos dirigidos a la materialización de los derechos a la igualdad, la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.

Esfuerzo liderado por la Corte Constitucional a través de fallos necesarios, pero muy cuestionados por algunos sectores conservadores. Sin embargo persisten unas prácticas en las cuales “Las víctimas por lo general son expuestas a abuso verbal sistemático, gritos, humillaciones y amenazas, son hospedados en habitaciones con hacinamiento y recluidos en aislamiento durante largos periodos de tiempo; son privados de alimentos durante varios días u obligados a comer alimentos insalubres y beber aguas contaminadas”, esto con la finalidad de alinear su orientación sexual o su identidad con el sistema heteronormativo de nuestra sociedad patriarcal.

A estos medios y técnicas conductuales, psicoanalistas, médicas, religiosas y espirituales que tienen como finalidad cambiar, revertir, impedir o reprimir la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de una persona”2, se les denominan ECOSIEG. Terapias de conversión que pretenden cambiar, revertir, reprimir o corregir la orientación sexual. Prácticas violentas y violatorias de sus derechos sexuales y reproductivos.

Con miras a que Estado colombiano cumpla con sus obligaciones de regulación derivada de la suscripción la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el congresista Mauricio Toro y su equipo de trabajo, ha presentado una iniciativa de Ley para la prohibición de los ECOSIEG siguiendo el ejemplo de países como Brasil, Ecuador, Chile, Malta, Francia, Canadá, así como algunos estados de los Estados Unidos y Australia.

El primer debate que se celebraría hace unos días, inició con una muestra de homofobia y discriminación que no pensé ver a estas alturas.

Un ciudadano decidió “Recusar al representante” porque consideraba que al ser gay no podía proponer leyes para beneficiar a los homosexuales; que era una ley que no incluía la prohibición de los ECOSIEG para los heterosexuales, señalando un conflicto de intereses según porque buscaba favorecer su diversidad sexual. ¡Es como si un afrocolombiano, o un indígena, no pudiera proponer leyes para beneficiar su comunidad!

¿Quién de ustedes conoce que algún heterosexual haya sido víctima de alguna práctica dirigida a cambiar la orientación sexual? Basta de callarlos y de negarles su identidad. Y no lo olviden son #inconvertibles.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y

magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.