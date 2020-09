Independencia y reforma de la justicia

No son los jueces ni la administración de justicia los enemigos de la democracia, sino la herencia autoritaria, el pasado monárquico que sobrevive en nuestra cultura.

En la Alta Edad Media se consolida un aparato de justicia permanente que depende del poder político. En lo privado, la justicia se convierte en fuente de ingresos al lado de las rentas feudales: se vende o se hereda. En lo punitivo, un emblema del poder monárquico y de su derecho absoluto sobre la vida y la muerte (Foucault).

Este es el orden político al que se oponen los principios de legalidad y de separación de poderes de la filosofía liberal (Montesquieu). Principios que dan origen a un poder independiente de la política (pasión), la religión (dogmas) y la moral (emociones): el poder judicial, el cual viene a simbolizar la institucionalización de la razón en el Estado, así como la garantía del derecho y las libertades (Locke).

Detrás de esta idea, subyace una discusión antiquísima sobre el gobierno de los hombres (Platón) o el gobierno de las leyes (Aristóteles). La historia dio la razón a Aristóteles. Siempre que el Estado o sus instituciones se han confiado a los hombres “virtuosos”, han terminado colapsando o al servicio de la tiranía y el abuso del poder (Venezuela o la Alemania Nazi). En el Estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Constitución y la ley, por muy virtuoso que sea, porque la justicia no juzga la bondad de los hombres sino sus actos, sus exterioridades.

La administración de justicia es hoy, para los Estados constitucionales y democráticos, la ‘joya de la corona’, a propósito de las voces que hoy claman por su reforma. Es un tema que no puede tomarse a la ligera ni guiado por el ofuscamiento y la insensatez, sino por la razón y la prudencia. La justicia es tan significativa, que no ha existido una cultura que no haya asociado ese nombre a una divinidad, por eso, es sinónimo de lo sagrado: pronunciar su nombre debería producir temor y temblor.

Hay debilidades, pero también muchas fortalezas en el diseño actual de la justicia colombiana. Hay que reformar, pero para avanzar. La tendencia contemporánea es a consolidar la independencia y autonomía de la judicatura, adaptarla a las nuevas tecnologías, fortalecer la meritocracia y mejorar condiciones laborales. Bienvenida una transformación en ese sentido, no una reforma que nos devuelva al pasado autoritario, sino una que nos ayude a consolidar la democracia, el imperio de la ley frente al abuso del poder y que preserve los logros invaluables de dos siglos de historia.

*Decano Facultad de Derecho de la

Universidad de Cartagena.