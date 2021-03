Inem: 50 años

“Arriba valientes muchachos, arriba estudiantes del Inem, por una mejor sociedad, hay que luchar, hay que vencer (bis).

Somos los hijos del pueblo, anhelantes del saber. Nos haremos hombres libres, en el aula y el taller.

Condenamos la injusticia, y el abuso del poder.

Lucharemos por la paz, y habrá un nuevo amanecer.

En el campo y la ciudad, la abundancia hemos de ver. Si al estudio y al trabajo nos sabremos ofrecer. El futuro será nuestro, en la unión está el poder.

Nunca atrás, mis compañeros, adelante hasta vencer”.

Todo inemita lleva impreso en su mente y corazón cada estrofa de ese himno que compuso el filósofo, teólogo, sacerdote y quien fuera excelente profesor de este colegio: Everardo Ramírez Toro. Mañana lo cantaremos en coro nuevamente, como en los viejos tiempos, con la mano derecha en el pecho y la mirada clavada en el cielo, en el homenaje por los 50 años de su fundación, porque nuestro agradecimiento con la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, es infinito.

Consulté a egresados de diferentes promociones sobre qué profesores recuerdan, y definitivamente esta columna se queda corta para agradecer a todos los que nos enseñaron con esfuerzo y dedicación por tantos años. Sin embargo, trataré de copiar algunas de las respuestas que me enviaron: “Fulgencio Batista, de Español, una calidad de persona”. “Altamira Sierra, de Democracia. Mujer de carácter fuerte, pero con paciencia para enseñar”. “Luis Segundo Montero, de Castellano, el más puntual, servicial y creador del Festival de Teatro Inemita. Nos mandaba a leer una obra por mes”. “Sixta Molinares”, “Nanci Guerrero”. “Yolanda Pérez Porto en pintura y Édgar Avilán en música”. “Alfredo Sierra en francés”, “Cáceres en matemáticas”, “Callejas”, “Juan Torres en física”. “Euclides Flórez Paternina, en cuyas clases de cívica, descubrí mi vocación de abogado”. “El profesor Roque, de Educación Física, mi profesor de grupo”. “José Ramón Trouchón fue el que me despertó el amor por comprender las matemáticas, tenía un dicho: ‘este ejercicio es para ingenieros’”. “Otro que también repetía una frase era el profesor Carlos Infante: ‘voy a poner 4 puntos, el primero lo hace todo el mundo, el segundo el que estudió, el tercero el que sea coco, y el cuarto no lo hace nadie’”.

Me estoy quedando sin espacio en el papel. Pido disculpas a los egresados que me escribieron y que no pude agregar, pero no podía terminar sin recordar la que para mí ha sido la mejor profesora en mi vida, Lucía Álvarez de Muleth, de matemáticas, porque además de números enseñaba valores con su temple, su sonrisa, su entrega y creencia divina. “¿Quien leyó las noticias hoy?”, nos preguntaba después del Ave María.

¡Qué orgullo ser inemita!

Invitación: a todos los inemitas los invito desde hoy a recordar sus mejores momentos en la institución con la etiqueta en Twitter #DelInemRecuerdo

Mañana nos vemos en el cole... (Lea aquí: Homenaje al Inem en sus 50 años).

Adenda: Me gustaría entrevistar a la profe Lucía, si alguien sabe dónde la puedo conseguir, me puede escribir al correo: jramos@eluniversal.com.co

*Periodista. Magíster en Comunicación. Editor General de El Universal. Twitter: @javieramoz.