Infamia en la estación

“Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros”. José Gervasio Artigas

Hay que retroceder muchos siglos para poder llamar justicia a un acto de barbarie y desesperanza humana. El ojo por ojo y diente por diente, sin duda fue el inicio de la proporcionalidad de la condena. Se supone que era un acto “justo” en la misma extraña condición donde la guillotina se consideraba una forma de humanización de la pena porque evitaba el suplicio, a cambio de una muerte rápida e indolora.

Pero replegar tantos años es desconocer todas las luchas históricas que se han dado con el fin de que la humanidad goce de garantías relativas a la dignidad, es ignorar que hoy por hoy el sentido del derecho gira en torno al ser humano no solo en el ordenamiento interno, también como concepción fundamental de los organismos internacionales.

En ese entendido, imponer una pena no representa una venganza social o personal, su finalidad (al menos teórica) es la resocialización, que va de la mano con la reincorporación de la persona en la sociedad. Por eso los detenidos gozan de la presunción de inocencia y los condenados deben estar protegidos por el Estado; pues, todos mantienen incólume su dignidad humana.

Es absolutamente inaceptable lo que pasó en la estación de policía de Chambacú en la ciudad de Cartagena; 10 privados de la libertad denunciaron haber sido víctimas de tortura y acceso carnal en una “fiesta” perversa que se realizó en el sitio de reclusión. Se asegura que un señor de la tercera edad que se resistió fue empalado bestialmente, también se cuentan detalles espeluznantes de lo que no quedó rastro porque, se dice, hubo un “motín” para borrar evidencias de la infamia.

Lamento lo que sucedió y es triste saber que ello corresponde a una muestra cruel de lo que pasa a nivel nacional; la policía, que no puede proteger a quienes tiene en custodia en una estación llena de “seguridad”, mucho menos logra cuidar a los ciudadanos del común que sufren por la notable ola de crímenes. No podemos ignorar que el Estado tiene posición de garante no solo de los detenidos preventivamente sino también de los condenados, por eso es atroz que se permitan este tipo de situaciones. Peor aún, que no se cuenten con medios tecnológicos (cámaras) para custodiar a los reclusos, siendo el desastre una consecuencia anunciada dentro de los centros carcelarios, por ser estos lugares un imperio del crimen donde inexplicablemente suceden salvajismos en las narices de los guardas.

Es hora de tomar medidas urgentes para modernizar y descongestionar las estaciones de policía, estas no están estructuradas para ser cárceles. Y será fundamental que las medidas de aseguramiento de verdad se apliquen excepcionalmente y no como una generalidad, porque el resultado evidente es la sobrepoblación carcelaria, la cual se ha demostrado, trae garrafales y nefastas consecuencias.

*Abogado.