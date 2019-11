¿Por qué apoyar #Alimentatón2019?

Porque más de 560.000 niños colombianos padecen de desnutrición crónica, datos de la Primera Dama ante la FAO cuando destacó el compromiso del Gobierno y el sector privado en la “Gran Alianza por la Nutrición Infantil”.

Además de este número vergonzoso, más del 54% de los colombianos sufre de inseguridad alimentaria, es decir, que más de la mitad de nuestros conciudadanos no recibe la cantidad de alimentos y nutrientes necesarios para su desarrollo físico más especialmente para lograr su capacidad cognitiva.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “... derecho a una alimentación adecuada, al agua, al saneamiento, a la ropa, a la vivienda, y al cuidado médico”. Consecuencia de la desnutrición es el retardo en el crecimiento, el desarrollo psicomotor, la disminución de capacidad de trabajo físico y el desempeño intelectual en la edad escolar.

Una tragedia: también el desarrollo del cerebro en algunos casos de desnutrición aguda puede ocasionar daños cerebrales permanentes. Afortunadamente asociaciones como Abaco: Asociación Bancos de Alimentos de Colombia, están realizando #Alimentatón 2019, una gran campaña nacional para la recogida de donaciones de alimentos no perecederos como son el arroz, fríjoles, lentejas, pasta, sardinas, atún, aceite, leche en polvo, cereales, para tratar de mejorar esta condición perversa que es el hambre, una culpa que tenemos que compartir todos nosotros, especialmente en una ciudad tan importante cual es Cartagena, un icono turístico, mundial, la ciudad de los grandes matrimonios, la ciudad de los congresos, de las convenciones, la ciudad que recibe reyes y presidentes, actores y actrices de talla internacional, no puede y no debe cargar esta vergüenza más grande que es la pobreza que padecen centenares de millares de ciudadanos cartageneros, y sitúa a Cartagena como la más pobre de las siete principales ciudades capitales del país.

Por eso estoy haciendo este llamado de todo corazón para que los cartageneros sean parte activa de esta #Alimentatón2019. En la última no nos fue tan bien como esperábamos pero en esta estoy seguro que la vamos a sacar del estadio.

Acérquense a las parroquias, al centro de recibimiento, colabore con el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena, done alimentos, tiempo, dinero, divulgación, necesitamos de la ayuda de todos los cartageneros, por favor quitémonos este malísimo récord que nos pone entre las ciudades más pobres de Colombia, somos cartageneros, le dimos la libertad al país, mostrémosle ahora que somos generosos y ganémosle al hambre y a la pobreza.

¡Gracias Cartagena!