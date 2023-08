Inseguridad desbordada

La percepción generalizada sobre la inseguridad en el país -según las últimas encuestas- es que está desbordada e in crescendo. Una percepción ampliamente corroborada por la tozudez de los hechos que muestran un crecimiento exponencial de los hurtos, homicidios intencionales, sicariato, extorsiones, secuestros y masacres. A manera de ejemplo: en lo que va de este mes han muerto varios miembros de las Fuerzas Armadas por sicariato, carros bomba o ataques con explosivos y las disidencias de las Farc y el Eln -en cese al fuego- mantienen confinadas a poblaciones enteras.

Adicionalmente, la ONU revela que los grupos armados ilegales han reclutado menores (48 casos corroborados y 9 en proceso) y que las masacres han aumentado en un 11% respecto del segundo semestre del 2022. Y como si fuera poco, por una parte, el registrador nacional anuncia posible suspensión de elecciones en varios municipios y, por otra, los gobernadores envían una carta al Gobierno denunciando el incremento de la violencia en sus territorios, donde hay bloqueos a carreteras, intimidaciones, amenazas y hostigamiento a la población civil.

Ante estas evidencias y denuncias, el Gobierno -desafortunadamente- asume tres posturas equivocadas: negarlo, atribuirle la culpa al gobierno pasado o atacar a quienes denuncian. El Gobierno debe saber que la inmensa mayoría de los colombianos lo acompañamos en su propósito de reconciliación, pero también que la paz no es un derecho ni un objetivo político absoluto, sino supeditado a valores superiores: la vida, la dignidad, los bienes y la honra; valores liberales que requieren de la garantía de otro derecho y otro objetivo político igual de importante: la seguridad.

He venido señalando en esta columna que tanto académicos como expertos sostienen que el talón de Aquiles de la “paz total” radica en dos cosas: primera, que no hay una estrategia realista y eficaz de seguridad y, segunda, que se supedita la política de seguridad (ministro de Defensa y Fuerzas Armadas) a la política de paz (Danilo Rueda). Sumado a lo anterior –y para nuestro infortunio-, hemos construido un imaginario ideológico que se apoya en el falso dilema “paz vs. seguridad” y que erradamente divide a la sociedad en amigos de la paz (izquierda) y amigos de la seguridad (derecha), cuando la una y la otra no le pertenecen a ningún espectro ideológico, sino que son presupuestos del Estado de Derecho y la democracia.

Hobbes señaló que en el estado de naturaleza (anarquía) no hay manera de saber qué es lo justo y lo injusto porque domina la guerra de todos contra todos, por ello abogaba por un “poder común que los atemorice a todos” (Leviatán), y que –como dijo Weber- monopolizara legítimamente la violencia.

*Profesor universitario.