Conozco una tierra que vive en fanática armonía con el deleite frustrante del olvido. Y cada vez que la veo sobresalir en los medios de comunicación, me animo a preguntar, sobre una curiosidad que me carcome el alma desde tiempos inmemoriales: “¿A dónde carajo se van los procesos judiciales que nadie nunca los encuentra?” Y fue cuando un abogado penalista me comentó de la existencia de unas tierras misteriosas situadas en las profundidades de la prehistoria, plagadas de oscuridad, humedad y telarañas. Su nombre: la ‘Investigación Exhaustiva’.

La ‘Investigación Exhaustiva’ ocupa un espacio por los vericuetos del tiempo, donde la luz –por terca que sea– jamás llega. Es una cueva, y para visitarla toca serpentear una escalera mohosa y huesuda que baja más allá de tus propias angustias. Pues en ese lugar escondido y tenebroso viven unos diminutos barbudos llamados ‘Impunidades’. Las ‘Impunidades’ son unos enanitos muy diferentes a los de Blancanieves. De hecho, su desencanto es tal que el vaho de su presencia mantiene encadenados a los ‘Procesos Judiciales’. Pobrecitos los ‘Procesos’, jamás imaginé que reposarían en unas cuevas tan profundas y malolientes que hasta el mismísimo diablo se excusó en visitarlos.

¿Y a quién le puede interesar tener tan escondidos a los ‘Procesos’? Pues a los ‘Corruptus’, los otros caballeros de mi historia. Los ‘Corruptus’ son asiduos visitantes de la ‘Investigación Exhaustiva’. Su obsesión: alimentar las ‘Impunidades’ para que los ‘Procesos’ se pudran en el olvido. Es lo obvio, el tiempo es el Dios poderoso que todo lo diluye para que el pueblo llamado ‘Frustración’ se desinterese. ‘Frustración’, quien es impulsivo por naturaleza, le encanta vociferar ante cualquier arrebato mediático, pero al poco tiempo, como jamás tiene una estrategia definida, su impulso se apaga como burro viejo arrastrando una carreta cargada con la tierra de la ‘Prescripciones’.

Dichosamente, no todo son malas noticias. Entre luna y luna, y sin aviso alguno, cada tanto se escapa un ‘Proceso’ de la ‘Investigación Exhaustiva’; y por misterios de la vida se convierte en un bello ejemplar llamado: ‘Sentencia Acusatoria’. Los ‘Corruptus’ no tienen otra alternativa que esconderse en sus casas dando alaridos.

Todo sería tan diferente si ‘Frustración’ tuviese la simple estrategia de llevar el inventario de los ‘Procesos’, para que ‘Impunidad’ sea ‘Sentencia’ y se disminuyan los ‘Corruptus’. Joda ‘Frustración’, es un triste seguimiento.