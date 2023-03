Irreparable

El 15 de marzo recibí una llamada que ha vuelto a alegrar mis días. La Corte Suprema de Justicia revocaba la absurda sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, y después de dos años privadas de la libertad, Judith Pinedo y Vivian Eljaiek volverían a ver la luz del sol desde la ventana de sus casas.

A continuación, muchas llamadas y mensajes, voces alegres por la noticia, pero con una pregunta en común, tal vez por mi rol de abogada: ¿van a demandar al Estado pidiendo reparación? Mi respuesta siempre fue: Hay cosas que son irreparables.

Durante esos dos años de encierro, a ellas no sólo les fue robada su libertad, les quitaron parte de sus vidas y muchos momentos que no volverán.

Aún recuerdo el día que Rafael Vergara Navarro murió, y algunos amigos corrimos a su apartamento a estar con él. Sólo pensé en Judith, y en lo mucho que le dolería no despedir a su gran amigo de tantos años y tantas luchas. Rafa no volverá, y ella ya nunca podrá despedirlo.

Le fue negado el disfrute de su familia y el servicio social en Cartagena que tanto la apasiona. Montes de María también lloró la ausencia de su liderazgo.

Lo primero que me dijo cuando hablamos por teléfono el día que la Corte ordenó su libertad fue: “Ay Erica, me perdí tantas cosas de Alejandra (su hija), no pude verla crecer estos años”.

Vivian me había entregado, con los ojos de ilusión que tiene una madre, la tarjeta de invitación para el matrimonio de su única hija viva, que se realizaría un par de meses después de aquel fatal abril de 2021. No pudimos celebrar el amor, porque la maldad se opuso en aquel momento. La vi llorar 1 año y 11 meses. Visitarla o comunicarse con ella era profundamente doloroso. Me destruía.

Ella, no había terminado aún el duelo por la muerte de su hijo y su madre, apenas un tiempo atrás, cuando tuvo que soportar ver su nombre y su honor pisoteados sin justificación. Perdí la cuenta de cuántas veces me preguntó por qué le había pasado eso, si ella nunca se había robado un dulce en una tienda. Nunca tuve una respuesta. Por supuesto su salud mental se quebró en mil pedazos. El peso de tantas fatalidades no lo soporta, ni siquiera una mujer tan fuerte como ella.

Seguro el Estado tendrá que reparar, por la privación injusta de su libertad. En este caso, no por error, sino por lo que quiero llamar ‘dolo judicial’. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia, cuando señala en la página 207 de su sentencia: “Causa extrañeza para la Sala que el ad quem haya realizado ingentes esfuerzos argumentativos” contra todas las pruebas que había en el expediente, “para exponer una hipótesis que solo encuentra sustento en la inventiva de la segunda instancia”.

En todo caso, hay cosas que son irreparables. El tiempo no volverá, ni tantos momentos arrebatados.