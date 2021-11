Jesús es verbo no sustantivo

La encuesta Pulso Social del Dane, de noviembre 2021, cuantifica que solo el 31,7% de los cartageneros comen tres veces al día, no solo nos ubica en el último puesto de capitales encuestadas, sino que angustia, horroriza y vaticina un largo periodo de actos delictivos, intolerancia y desorden social.

Vemos con buenos ojos que el alcalde William Dau haya liderado una importante alianza con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, organización humanitaria líder de asistencia alimentaria en emergencias con las comunidades y que busca mejorar la nutrición y crear resiliencia en los territorios. Como también nos agrada la búsqueda de convenios, firmas y bancas que se le midan a un macroproyecto como los drenajes pluviales.

Estamos de acuerdo, pero existe un tránsito de tiempo entre la idea y el resultado, que obliga a la integralidad de ideas y acciones primero del alcalde, secretarios y concejales, para luego combinar con los gremios y ciudadanía en general.

Qué mejor regalo para la ciudad hacer una tregua de las confrontaciones por verdades, suposiciones y chismes y definir cómo proporcionamos en esta Navidad y alta temporada la oportunidad para que nuestra gente pueda recuperar las pérdidas acumuladas por la informalidad laboral carente de calidad y fracturas por la pandemia que para nosotros fue un resaltador fluorescente de lo que veníamos viviendo.

No perseguir a los vendedores ambulantes ni ocupadores del espacio público, hoy es la oportunidad de mejorar el sufrimiento de más 480 días de confinamiento para 600 mil personas en la ciudad que viven con menos de $400 mil mensuales, esta temporada debe ser un sacrificio ordenado de todos ensayando una masiva pedagogía de no aprovecharse del turista, no obstruir las vías de rápido desplazamiento, no usar en contravías carretas y bici, aplicar sus cuidados en la bioseguridad, liberar los horarios nocturnos en el Centro Histórico y algunos puntos turísticos de la ciudad, habilitar parques para que los fines de semana se establezcan pulgueros y actividades culturales, vincular más de 300 jóvenes para la labor de pedagogía en la ciudad.

Si a los 25 meses que nos faltan de gobierno Dau le restamos la ley de garantía con segunda vuelta hasta el 19 de junio (7 meses) y tres meses elecciones locales (2023) solo nos quedarían 15 meses de gobierno con limitaciones de algunas vigencias futuras. Canta Ricardo Arjona: “Decir que a Jesús le gusta que actuemos no que hablemos, decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre, decir que Jesús es verbo, no sustantivo”.