Jóvenes en la guerra política

Durante los años 50, la República Popular China, con la ayuda técnica de la Unión Soviética e impulsado por Mao Zedong, implementó un programa político de distribución de la tierra e industrialización, conocido como “El Gran Salto Adelante”, consistía en colectivizaciones y creación de comunas como unidades económicas autosuficientes, que incorporaban la industria ligera junto a proyectos de infraestructuras.

Se pensaba que, por el trabajo en masa la producción china de acero y grano sobrepasaría a la del Reino Unido, pero esta política pública fue un desastre, y en consecuencia de la fallida industrialización, más de 30 millones de campesinos chinos desplazados murieron de hambre. El fracaso produjo la dimisión de Mao, pero quedó como director del partido comunista.

En 1966 Mao decidió reinventarse, utilizando discursos incendiarios impulsó la “Revolución Cultural China”, brigadas conformada por jóvenes revolucionarios recorrían el país buscando a los revisionistas, acusados de vicios pequeños burgueses, fueron sometidos por la fuerza muchos personajes de la época que se atrevieron a criticar al líder, el libro rojo de Mao contenía la doctrina a seguir; y en mi adolescencia lo recibí por correo desde Pekín traducido al español, escrito en papel de arroz; la revista Life, y el Reader Digest se encargaban de evidenciar cómo intelectuales e incluso profesores extranjeros eran sometidos para reeducación, a trabajos forzados en campos de concentración.

Decenas de millones de personas fueron perseguidas, con una cifra estimada de muertes calculada en 20 millones. A partir del agosto rojo de Beijing, ocurrieron genocidios en varios lugares, como las masacres de Guangxi, Guangdong, Daoxian; los incidentes de Mongolia y Shadian, y el caso Zhao Jianmin.

La violencia siguió por todo el país, millones de personas fueron perseguidas y sufrieron humillación pública, encarcelamiento arbitrario, torturas, hostigamiento sostenido, confiscación de bienes y, a veces, ejecución. Un gran segmento de la población fue desplazado por la fuerza, en particular jóvenes urbanos a las regiones rurales durante el movimiento “Envío al campo”. Se destruyeron reliquias y artefactos históricos, y se saquearon sitios culturales y religiosos. El movimiento, una protesta inducida por un líder (Mao) paralizó políticamente a China y afectó negativamente a su economía.

En Colombia hay muchos jóvenes campesinos estudiosos, emprendedores serios, con capacidad de liderazgo, pertenecientes a estratos sociales deprimidos que se merecen una ayuda bien planeada; deseable que no fueran los jóvenes vagos, drogadictos no tratados, de la primera línea. Esperaríamos que los gestores de paz en Colombia no estuviesen untados de guerrilla, mucho menos que pertenezcan a grupos armados organizados, GAO; pero la muestra de uno de ellos armado y con camuflado en días pasados resulta intimidante y desesperanzadora para alcanzar “la paz total”.