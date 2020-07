Tengo la impresión de que los escritores que nos impactan en la adolescencia, no solo nos enseñan cosas que, la mayoría de las veces, cambian el rumbo de nuestras vidas, sino que también se convierten en parte de nuestra parentela. Por eso, cuando llega el momento de recibir la mala nueva de su desaparición física, algo por dentro se nos quiebra, como si se tratara de la partida de uno de nuestros tíos más queridos.

Eso me sucede con el fallecimiento de Juan Marsé, sin duda uno de los mejores escritores españoles que dio el siglo pasado. Supe de su existencia a mediados de la década de los 80, mediante la serie televisiva “Últimas tardes con Teresa”. Más adelante conseguí la novela entre la colección de obras clásicas que había publicado Colcultura en los años 70.

La historia de Manolo Reyes y Teresa Serrat, los protagonistas, es formidable, pero lo que más deslumbra es el tratamiento poético y clarividente que Marsé le imprime a su relato, dando muestras de conocer el espíritu urbano de España; y, sobre todo, el discurrir de los barrios miserables y el mundillo de la clase alta en momentos en que el mundo andaba convulsionado por las consignas revolucionarias de los años sesenta.

La misma maestría se desenvuelve en historias como “Si te dicen que caí” y “La muchacha de las bragas de oro”. Por supuesto, fueron muchas más piezas escriturales las que el maestro brindó al mundo de habla hispana, dado que su mayor obsesión era guardar silencio y volcar en hojas blancas la ferocidad de los sonidos que lo acompañaron desde su infancia.

Su misma vida fue una novela hiriente. Eso se veía un su rostro ceñudo. Su biografía lo ilustra: un día cualquiera sus padres (que no eran sus padres) recibieron la mala noticia de que no podrían tener más hijos. Así que, apesadumbrados, abandonaron el hospital y abordaron un taxi, cuyo conductor no tardó en captar el ambiente luctuoso que flotaba entre los dos pasajeros. Estos accedieron a contarle lo que les sucedía, a lo que el taxista les confesó que su esposa acababa de morir, después de haber dado a luz un bebé, pero él no se sentía en buenas condiciones económicas para criarlo.

Fue así como el recién nacido, quien debía llamarse Juan Faneca Roca, pasó a formar parte del matrimonio Marsé Carbó, quienes, cuando estaba adolescente, le facilitaron que se conociera con su padre biológico, quien, después de ese episodio, desapareció para siempre.

En Barcelona, donde se desarrollan la mayoría de sus relatos y conviven sus personajes, todos parecen estar de acuerdo en que Marsé es la gran voz española del siglo XX, hablando de la literatura, por supuesto. La razón es sencilla: supo mostrarles a sus coterráneos, con afilada elegancia, la cotidianidad que pasa como un río invisible e infestado de rutina. Buen viaje, maestro.