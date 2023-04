Juventud: tesoro cartagenero

Cartagena Cómo Vamos entregó nuevamente los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana, la cual, a grandes rasgos, sondea cómo se sienten los cartageneros con su ciudad en aspectos que van desde las perspectivas de futuro, seguridad, empleo, salud y la opinión que tienen los ciudadanos de los mandatarios e instituciones. Como era de esperarse, algunos de los resultados que se mostraron no fueron para nada halagadores, en especial en la imagen que se tiene del alcalde Dau o en materia de seguridad alimentaria, sin embargo y en aras de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, quisiera enfocarme en unas cifras no tan negativas.

En el apartado de educación, entre las principales conclusiones del informe, se anota textualmente que Cartagena es una ciudad principalmente joven, en especial al observar que el 37% de los hogares encuestados dijeron tener un menor de 5 años y que en el 43% hay niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. Es decir, que literalmente Cartagena tiene en su juventud un gran futuro.

Países desarrollados enfrentan actualmente graves problemas demográficos por el envejecimiento de su población; Japón ha visto estancarse su economía, entre otras razones, por cuenta de las bajas tasas de natalidad. Para no ir muy lejos, el Dane ya ha alertado que en Colombia la llamada pirámide poblacional ha empezado a revertirse y dentro de pocos años serán más los viejos que los jóvenes, con especial atención a departamentos como Quindío o Caldas.

Que en Cartagena casi la mitad de los hogares tenga un niño o un joven dentro de sus integrantes y eso sin contar a los que se encuentran entre los 18 y 28 años, es una gran oportunidad que se le presenta a la ciudad de cara al futuro y en las manos de los gobernantes, de la sociedad civil, del sector privado, pero también de los padres de familia, está gran parte de la responsabilidad para aprovechar sus potencialidades.

Aunque la misma encuesta revela que en general los cartageneros se encuentran muy satisfechos con la educación que los estudiantes reciben en todos los niveles, es esta la piedra angular para que quienes están en la infancia o adolescencia hoy, no sean una generación perdida; sino todo lo contrario, que lleve nuestra ciudad por los caminos del progreso. Una de las maneras de hacerlo es profundizar la formación en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) que entre otras permita a quienes la reciben, enfrentar desafíos como la transición energética o la cuarta revolución industrial.

En las calles, en los barrios, en las islas, detrás de las murallas, en cada rincón de esta ciudad, hay miles de muchachos con talento y ganas, es nuestro deber acompañarlos y guiarlos para construir la Cartagena del futuro.