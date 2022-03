La banalización de la democracia

En un foro televisado (18-02-2022), formularon al Pacto Histórico el siguiente interrogante: “¿Existe democracia en Colombia?” y todos respondieron “no”. Esta respuesta encierra dos paradojas y una duda. La primera paradoja surge de la posibilidad de que uno de ellos(as) pueda ser elegido(a) presidente(a); pero dado que “no existe democracia”, ¿debería concluirse que su mandato adolecería de un “déficit de legitimidad democrática”? Alguien pudiera replicar: “No hay tal déficit, pues, si bien no existe democracia, existen mecanismos democráticos”. Sin embargo, tal respuesta propone otra paradoja: ¿cómo puede haber procedimientos democráticos sin democracia? La duda es la siguiente: ¿qué pasaría si el candidato favorito, según las encuestas (Gustavo Petro), no fuera elegido presidente?

Es obvio que la pregunta es falaz o, al menos, está mal formulada, porque la democracia es un valor o “deber ser” (un ideal), no algo que “es” como el agua. Por tanto, la pregunta propone un “falso dilema” y, además, una “petición de principio. No obstante, Gustavo Petro sostuvo lo mismo posteriormente (“Conversaciones de país”, 02-03-2022), complementando que en un país donde asesinan lideres(as), compran votos y existe desigualdad, no hay democracia.

Desde antes del COVID-19, a Latinoamérica la viene afectando otro virus que los expertos llaman “Banalización de la democracia”, cepa originaria de los movimientos autoritarios y populistas de izquierda y derecha. Y sí, preocupa que quien tiene todas las posibilidades de ser el próximo presidente y de convocar un gran consenso para materializar –como dice– la promesa de la Constitución de 1991 trivialice, o lo que es peor, invisibilice la democracia, que fue el “pacto histórico” refrendado en aquella. Churchill dijo que era el peor sistema de gobierno, “a excepción de todos los demás”.

Detrás de todas estas afirmaciones existe un error de percepción ciudadana y un déficit conceptual de políticos (y populistas), quienes cuelgan a la democracia todo tipo de “perendengues”, creyendo – haciendo pensar– que su existencia soluciona de por sí todo (pobreza, educación, desigualdad), cuando originaria y esencialmente, es un arte de gobernar, ordenar y legitimar el uso y ejercicio del poder político en sociedades de ciudadanos libres (con derechos y deberes) para, precisamente, solucionar problemas sociales, económico y culturales. Lastimosamente, con la democracia y la libertad, pasa como con la salud, que se sabe que se tuvo cuando se pierde (caso Venezuela o Nicaragua), porque al final, como se repite en la canción (Let Her Go): “Solo echas de menos el sol cuando empieza a nevar, solo sabes que la quieres cuando la dejas marchar, solo sabes que has estado bien cuando sientes el bajón...”.

*Profesor Universitario.