La boda de mi amigo Antonio

Mi amigo Antonio está más cerca de los 80, que de los 70. Su ya, cuando estas líneas se publiquen, esposa Alexandra más cerca de los 50, que de los 40. Les conozco desde hace más de quince años y sé de pocas historias de amor menos convencionales y al tiempo más hermosas que la de ellos. Este domingo se casaron en Rumania, de donde ella es nativa, y yo asistí como miembro de la familia española del novio, que no es que sea mi padre, pero como si lo fuera.

Cuando uno piensa qué puede hacer que una relación sentimental fracase, son muchos los factores que le vienen a la cabeza: la distancia; las diferencias de carácter, culturales, de edad, de origen; los problemas familiares previos; las dificultades económicas; las crisis sobrevenidas; la salud; el paso de los años que todo lo corrompe... Hoy en día, encontrar una pareja que aguante más de cinco años es un milagro. Pues imaginen una pareja que ha tenido que superar no algunos, sino todos los factores arriba citados y que sigue unida más de década y media después.

Desde que les conocí yo he tenido como media docena de novias formales, he pedido matrimonio cuatro veces (en todas me han dicho que sí) y sigo sin casar. Y ellos se han mantenido juntos frente a problemas de todo tipo y ahora se han casado.

Las verdaderas historias de amor tienen poco que ver con lo que vemos en las telenovelas y en las películas. Creemos que la pasión, el desenfreno, la alegría y también el drama son parte inherente de ellas. La realidad es que las verdaderas historias de amor no usan gasolina, sino diésel. No deslumbran por lo bueno y también por lo malo, sino que progresan despacito, venciendo poco a poco las dificultades. No buscan likes en Instagram, sino que tratan de hacer más agradable un domingo por la tarde. El amor no son tambores y fanfarrias, sino un tipo silbando y una muchacha a la que le gusta el silbido y se une a él.

Yo sé que mi amigo Antonio y mi querida Alexandra, si ustedes los conocieran, les parecerían la antítesis misma de lo que se nos vende como amor, pareja y felicidad conyugal. Por eso sé que son de verdad. Porque cada cual vive como puede, ama como puede, sobrevive a este triste mundo como puede. Ellos, tras pasarlas de todos los colores, al final se han salido con la suya. Han triunfado. Han derrotado a la vida y han ganado. No todos podemos aún decirlo. Felicidades.