La calavera es ñata

Hemos tratado todo tipo de temáticas en estas columnas y hemos dejado escapar nuestras opiniones, comparaciones, críticas, sugerencias y denuncias tácitas.

Me pregunto qué soluciones hemos obtenido al revisar estadísticamente el estado caótico de la ciudad que muestran los últimos informes del 2023 del Pulso (Dane), Cartagena Cómo Vamos, y conceptos importantes de columnas como: “Cartagena, una ciudad inmóvil”, de Jhorland Ayala; “De La Fantástica a fracasada”, de Raúl Paniagua; “El mal ejemplo”, de Jaime Dávila Pestana; “Un poco de consciencia no estaría mal”, de Mayra Prada Sánchez; “Lo bueno, lo malo y lo feo”, de Juan Fernando Cristo; “Hambre en Cartagena”, de Mayra Rodríguez; “Aporofobia”, de Enrique del Río, entre otros; que no parecen ser corregidos por la indiferencia y el egoísmo que no nos permite trabajar en unidad o hacer lo que nos sugieren, mientras, la erosión social sigue su marcha: más delincuencia, más atracos, más hambre, más ingobernabilidad, menos empleo formal, disminución del turismo, más prostitución y más fantasía romántica de algunos que desean ser salvadores de Cartagena.

La sola muestra de andar todo el mundo por su cuenta, denigrando del oponente con terceras y directas manos, es la tendencia de estos procesos electorales y la conformación dentro del sector privado de bloques y foros efímeros para salvar a Cartagena. La exclusión que algunos gremios y asociaciones deciden no invitar, cuando traen personajes de la vida nacional, política y empresarial conjugando el yo y no nosotros, seguirán fortaleciendo el crecimiento de diversos caminos de la individualidad y el resentimiento.

Todos nos creemos ‘Mesías’ e insistimos en la culpabilidad de terceros para esconder nuestra responsabilidad en donde, la posible transformación solo está dentro de cada quien y dentro de cada segmento. No repitamos lo de san Agustín: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!

Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti”.

Es una hermosa posibilidad de poner en manos la Alcaldía en alguien que demuestre con hechos el éxito público, que tenga visión de ciudad a 30 años, que le dé espacios a todos y no se case sólo con un sector, que le devuelva al profesional y trabajador cartagenero sus espacios, y que recuerde que en la viña del Señor hay de todo, la sarna para el político y la escabiosis para el no político, total, la picazón es la misma y la contaminación igual, después de muerto ‘la caravela es ñata’.