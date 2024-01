La canción de Nadia

El éxito no es el resultado final, es el camino que recorres para llegar allí. Nadia Comaneci.

Como un desafortunado comienzo en 2024, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también político, la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 nos tiene a todos con un mal sabor de boca y sin lugar a dudas ha puesto al Ministerio del Deporte y al mismísimo presidente a correr, junto al Comité Olímpico Colombiano y la Alcaldía de Barranquilla, tratando de recuperar la organización del evento.

Pareciera que todavía el deporte fuese la “pequeña cenicienta, que solo al convertirse en princesa” gana la atención desmedida de gobernantes, directivos deportivos y gremiales. Se les olvida la gran fuerza transformadora del deporte, no solo a nivel personal en la esencia humana del deportista, sino también a nivel de masas.

Con esta triste noticia, se me ocurrió escuchar música y me topé con una hermosa melodía: ‘Tema de Nadia’, que, se supone, fue una canción especialmente dedicada y escrita para la campeona olímpica Nadia Comaneci, pero no fue así, ya que esta se compuso años atrás; “Cotton´s Dreams” era el título original de la obra. La pequeña Nadia, de tan solo 14 años y 45 kilogramos de peso, sorprendió a todos. Al público. A los jueces. A su implacable entrenador Béla Károlyi. Y también a los ingenieros de Longines, que habían fabricado un marcador infalible, pero que no estaba preparado para dibujar la perfección del 10, en su rutina durante los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, nunca antes obtenida por un atleta en la historia de las Olimpiadas modernas. La gran gimnasta huyó de Rumanía en la noche del 27 de noviembre de 1989, apenas un mes antes de que se desmoronara el régimen comunista de Rumanía. Ella cruzó la frontera con Hungría en un tortuoso trayecto nocturno de varias horas por bosques embarrados, donde pasó después a Austria y aterrizó en Estados Unidos el 1 de diciembre. Y la historia nos ha mostrado que el coloso del norte no fue el mismo en el deporte, especialmente en la gimnasia, desde que la rumana se asiló allí.

Hoy Nadia, con más de sesenta años, sigue siendo fuente de inspiración aun para las nuevas generaciones que han visto en ella la búsqueda incesante, a través de la disciplina y sacrificio, de la perfección deportiva y personal. Su ejemplo debe seguir impactando en esta sociedad que se acostumbró al facilismo y a la inmediatez.

Crucemos los dedos para que opere un milagro con un trasfondo macondiano, que le devuelva a la Arenosa la sede de los próximos Panamericanos, y podamos disfrutar sin límites de este importante evento deportivo que nos vendría bien a todos los colombianos.

*Abogada.