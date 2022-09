La ciudad de los muertos

No me refiero a la necrópolis del Cairo ni al centenar de sicariatos que ocurren en la ciudad, me dirijo a los muertos en vida arropados y escapados de sus mausoleos, bóvedas y tumbas de todos los estratos al mejor montaje que hiciera el cine estadounidense con los muertos vivientes.

Estamos muertos por la indiferencia, por el silencio, la complicidad, el romanticismo, la desinformación, la corrupción, la falta pertinencia, sinceridad y desconocimiento de la ciudad y de la cosa pública, somos responsables de miles de huérfanos por la muerte del desarrollo, el fallecimiento de la calidad de vida y el secuestro de la cultura ciudadana.

El pito de los automóviles y motos se nos convirtió en la lengua inalámbrica que, de las barbaridades de nuestro pensamiento, el acelerador a fondo para no dejar salir de un parqueadero o nos sobrepase un vehículo y viveza de quienes no somos capaces de esperar el flujo normal, adelantamos produciendo trancones creando la cultura del más atrevido.

Muertos por soportar el valor del metro cuadrado, arriendos comerciales y de viviendas más caros del país generando estrangulación económica al mediano y pequeño inversionista para lo que esperamos una ley propuesta por el Congreso, con tasación estándar fabricadas por factores reales de costo y ambiente.

Muertos por lanzar papeles, empaques de alimentos, tiquetes usados, envases desechables al piso sin esperar llegar a una caneca o sugerirle a quien no lo haga.

Muertos por utilizar, ofrecer o dejarse extorsionar por algunos miembros de los organismos de investigación y control, portales y comunicadores de medios importantes.

Muertos por permitir la individualidad de los sectores para figurar y permitir la construcción de una aparente realidad mostrada a la ciudad como tabla de salvamento.

Muertos por no enseñar, replicar y colocar en práctica la filosofía de los partidos que nos llevan a las aparentes coaliciones y afiliaciones por poder y no por convicción de su bandera.

Buena por William Murra, que como ciudadano que ha dado la pelea técnica y jurídica en contra del alza injustificada y masacradora de las tarifas de energía, que inciden fuertemente en el costo de vida de nuestra ciudad turística, que por su clima se obliga al uso de aires afectando viviendas, restaurantes, almacenes, hotelería, entre otros; buena por Héctor Trujillo Vélez, que propuso el Diálogo Social en la ciudad, buena por Julio Gómez y sus compañeros de Manga que han dado lucha pacífica y unida por su barrio. Estamos muertos... pero devorando en vida.