La ciudad más bella del mundo

Que me perdonen los amantes de Cartagena de Indias, Madrid, Villa de Leyva, París, Popayán, Londres, Barichara, Praga, Lorica, Lisboa, San Marcos y Nueva York; pero la que merece este título se llama Santa Cruz de Mompox.

Me atrevo a afirmarlo después de 20 años de estar regodeándome en lo apacible de sus plazas y calles; en particular en la Plaza Real de La Concepción y el inigualable balcón de su icónico Mercado Público. Después de dos décadas de estar amando la exquisitez de sus casas, en especial el Hostal Doña Manuela y la Casa Maye. Después de cuatro lustros de estar experimentando lo sagrado en sus templos, especialmente el de La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y la Parroquia de San Agustín, Basílica Menor del Santísimo Cristo Milagroso. Además del deleite que me produce conversar con sus gentes, siempre tan atentas, tan hospitalarias, tan cultivadas. Porque si algo caracteriza a los pobladores de Santa Cruz de Mompox es la nobleza de su espíritu y haber preservado su importancia para nuestra civilización hispana: la ciudad sirvió de refugio para la aristocracia que habitó Cartagena y Santa Marta, al verse asediada por piratas ingleses y corsarios franceses. Por ello supo conservar viva tanta gracia y esplendor. Recién ahora comenzamos a descubrir la real historia momposina, oculta por siglos de oscurantismo republicano.

Ahora, que la ciudad vuelve a tener el brillo de su mejor época española. Ahora que sus casas, edificaciones públicas y plazas vuelven a llamar la atención del mundo. Ahora, que entre sus calles se hablan varias lenguas y sus viajeros, provenientes de los cinco continentes, encuentran múltiples experiencias y actividades para solazarse. Ahora, que vuelve a inspirar a poetas, músicos, pintores, arquitectos, escritores, bailarines e historiadores, como en el primer Festival Literario y Cultural de Mompox, Flimox, que acabamos de disfrutar a comienzos de mes en nuestro emblemático Claustro de San Agustín (1606). Ahora, que, según la Ley, la ciudad es Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico de Colombia.

Ahora, que vuelve a ser La Marquesa de los ríos y comenzamos a recuperar sus conexiones con España, podemos escribir con certeza que el Condado de Pestagua fue creado por nuestro rey Carlos III, el 12 de enero de 1770, en favor de Don Andrés de Madariaga y Morales, alcalde Mayor de Cartagena de Indias, Capitán de Caballos Corazas, héroe de la resistencia del Sitio de Cartagena de Indias (1741) como defensor contra los ingleses en la entrada del río Magdalena y vecino de Mompox. Y que este condado se mantuvo durante los siglos hasta llegar a Don Fernando Luis Núñez-Robres y Escrivá de Romaní, VII Conde de Pestagua, VIII Marqués de Montortal, IX Marqués de la Calzada, IX Marqués de Montenuevo, XXII Barón de Alcácer y caballero maestrante de Valencia.