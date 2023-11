La codependencia

Mientras que en una persona progresa la enfermedad de la adicción, su vida gira cada vez más en torno al eje de asegurar su ebriedad y de garantizar la provisión de la sustancia o la situación de la que depende. El trabajo y todas las responsabilidades van perdiendo importancia, no cumple con sus citas o llega demasiado tarde a ellas; inicialmente justifica sus acciones, pero después no le interesa hacerlo, puede que responda con evasivas o que se torne beligerante y arme conflictos innecesarios para levantar cortinas de humo y así desviar la atención centrada sobre su problema.

Su pensamiento megalómano se hace evidente cuando está drogado, el discurso se torna lento o demasiado rápido, arrastra la lengua dependiendo de la o las drogas consumidas; es grandilocuente, muchos de sus proyectos son irrealizables por pérdida del sentido de las medidas y proporciones; tiene fugas geográficas o se aísla socialmente.

Mientras, quienes están a su alrededor, familiares, colegas, amigos, van enfermando de codependencia o de coadicción. En este fenómeno las personas centran la mayor parte de su vida en el adicto, él o ella lo convierten en su prioridad, relegando en ocasiones objetivos de su propia vida. Todos actúan de buena fe, consideran que están haciendo lo mejor por ayudarlo pero en realidad lo están empeorando, podemos distinguir los roles de:

Rescatador: se encarga de salvar al adicto de los problemas que resultan de su adicción. Inventa las excusas, paga las cuentas, llama al trabajo para justificar las ausencias, etc.; cuidador: asume con ímpetu todas las tareas y responsabilidades que pueda, con tal de que el adicto no las tenga, o tenga las menos posibles; rebelde: la función del rebelde u oveja negra es desenfocar a la familia y atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan volcar sobre él su ira y frustración; héroe: también está empeñado en desviar la atención de la familia y distraerla hacia él, a través de logros positivos; recriminador: se encarga de culpar al adicto de todos los problemas de la familia. Lleva a cabo sesiones de recriminaciones tremendamente amargas, y sermones que no solo son exagerados, sino que además solo funcionan para indignar al adicto, brindándole una excusa perfecta para seguir usando la droga. Disciplinador: alguno de los miembros usualmente se encarga de manejar este rol. Este presenta la idea de que lo que hace falta es un poco de disciplina y agrede al adicto, ya sea física y/o verbalmente.

Espero que esta columna ayude a tomar conciencia y a vencer la negación acerca de la adicción de las personas que amamos o admiramos, ante la sospecha prudentemente esperemos y asesorémonos, con el paso del tiempo las evidencias irán apareciendo.

*Psiquiatra.