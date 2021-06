Según la RAE, la coherencia es definida como “la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan”, en consecuencia, una persona es coherente cuando actúa de acuerdo a sus principios y sus valores, pero cuando dice una cosa y hace lo contrario, entonces, muestra una contradicción entre hechos y palabras que genera sensación de poca coherencia ética frente al interlocutor. Me refiero a la columna titulada SOS SECTOR SALUD de la edición de El Universal del viernes 25 de junio, su autor es un columnista y sindicalista, presidente de la CUT Bolívar y organizador de los paros en Cartagena, mismo que por dos meses nos ha convertido a todos en sus víctimas, sometiéndonos a un martirio insoportable que parece no tener fin. En efecto, el autor se va lanza en ristre contra el sistema de salud y la ley 100 y finaliza su columna con esta frase: “Hoy, sin duda, con este tercer rebrote de la pandemia la obligación prioritaria del Estado y su gobierno es garantizar el derecho a la salud y la vida”. ¡Qué cinismo!

Desde que comenzaron las protestas y aglomeraciones, los casos de COVID-19 se han disparado a niveles exorbitantes hasta el punto que Colombia, en los últimos dos meses, es el tercer país con más muertes diarias en el mundo y el primero por cada millón de habitantes, gracias precisamente a esos dirigentes sindicales y al autoproclamado Comité de Paro, que bajo el pretexto de la libertad de protesta, violan todos los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos incluido el de la salud y la vida, de ahí que son responsables, sin la menor duda, de la muerte de miles de colombianos, pero nada les pasará, pues vivimos en un país donde las instituciones no funcionan e impera la anarquía y se impone el libertinaje descontrolado a tal punto que el candidato perdedor en las pasadas elecciones presidenciales, anuncia descaradamente que no dejará gobernar al nuevo mandatario y lo cumple; igualmente, un senador reta al país y recoge dinero para armar a los manifestantes de primera línea contra nuestra gloriosa Policía, no sin antes insultarlos con palabras soeces mientras otros “honorables” congresistas los humillan en el Congreso y los botan como perros de un recinto que debería ser la catedral del respeto, la civilidad y la democracia bien concebida, no como la practicamos acá, donde todo el mundo hace lo que quiere, sin que nadie pague por sus actos. Hechos como estos en un país del primer mundo tendrían graves consecuencias para esos parlamentarios violadores de las leyes y las instituciones.

Los mamertos comparten varias conductas, entre ellas está la de echarle la culpa a otros o al Estado de todos los males que existen. En ese grupo está precisamente el autor de la citada columna, quien seguramente no aceptará su responsabilidad en la mortal tercera ola. Todos ellos son así: incoherentes.