La contienda electoral

Se aproxima el debate democrático regional y por ello hay convulsión en materia política: muchos ciudadanos aspiran a tener un asiento en las corporaciones públicas y obtener el poder en las gobernaciones y alcaldías. El inicio de las campañas siempre me ha llamado la atención, me gusta contemplar las estrategias que usan los candidatos para ganar votos y me asombran los mecanismos de conquista electoral, pues siguen siendo los mismos que mayormente se fundan en el engaño cíclico.

También me sorprende profundamente que el pueblo caiga en el juego o, más bien, en la trampa sistemática que, dicho sea de paso, no es culpa exclusiva del político sino del círculo vicioso que se ha creado en torno a los debates malsanos que han lacerado históricamente la democracia. En la práctica, si un candidato se muestra como austero, no se da a conocer y no hace promesas “así sean utópicas”, nadie votará por él, porque el pueblo generalmente siente empatía con las campañas robustas económicamente. Por otra parte, quien carece de recursos tiene una opción limitada de ganar los escaños, pues no tendrá la opción de contratar expertos en marketing, publicidad, reuniones y demás gastos evidentes que tiene una campaña política.

En este orden de ideas, por alguna extraña razón el pueblo permanece dormido. Muy poco se vota en conciencia, haciendo análisis ponderados, objetivos y de bienestar común. Las motivaciones reales están relacionadas con pasiones, odios e intereses particulares y en ese escenario triunfa el más sagaz y no el más conveniente de los candidatos. Excepcionalmente existe un voto emotivo que cuando se correlaciona con el de protesta produce resultados inesperados, v.gr. la elección de un lustrabotas en Bogotá y la del alcalde actual de Cartagena.

Definitivamente no se trata de elegir un programa o una opción coherente y seria, sino de castigar a la clase política tradicional que sigue teniendo una representación abultada en la comunidad. Fenómenos como este terminan perjudicando a la sociedad ya que el poder queda en manos de personas con poca experiencia y preparación en el manejo de lo público. Obviamente, a veces esa experiencia en el “manejo de lo público” es la que el pueblo rechaza porque es relacionada, no con el buen uso de los recursos, sino con la capacidad corrupta de apropiárselos para sí o para un tercero. Justamente estas son las paradojas que representan la lucha democrática dentro de un mundo social complejo y a veces impredecible, por eso las estadísticas cada día son más imprecisas porque la intención de voto varía abruptamente, incluso el día del debate electoral.

Lo que garantiza un buen certamen es la calidad de los candidatos, el mejor escenario es aquel en el que el pueblo se siente indeciso porque los más opcionados representan calidad y buenas prácticas. Espero que ese sea el escenario de esta nueva contienda.