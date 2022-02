La corrupción es un concepto que ha recibido mucha atención tanto en el sentido común, como en las investigaciones sociales contemporáneas. En efecto, ha generado una multiplicidad de usos y teorías interpretativas para reflexionar sobre las causas que dan lugar a la destrucción de las normas y valores establecidos en un determinado contexto. Esta dinámica ha hecho que este término sufra un estiramiento conceptual para considerarle un término paraguas de condición polisémica y de falta de definición consensuada y estable, que a su vez incide en su utilización con el rigor científico adecuado.

No obstante, en esa maraña de interpretaciones, quizás la teoría interpretativa de este fenómeno que se acerca más a la realidad de análisis, tanto en democracias avanzadas como en democracias imperfectas, es la Arnold J. Heidenheimer, referida a la corrupción en colores. Este politólogo norteamericano clasifica la corrupción en tres tipos: negra, gris y blanca. En esa proyección, el más importante analista de la corrupción en Iberoamérica, el profesor Manuel Villoria, destaca que la primera incluye todo el conjunto de acciones condenadas como corruptas, tanto por las élites morales del país correspondiente, como por la ciudadanía en general; en ella suele existir una congruencia entre la ley y la opinión pública. La segunda, está libre de oposición por parte del conjunto de la sociedad; toda vez que, ni la élite ni la ciudadanía en general la condenan abiertamente, por cuanto, no existen leyes condenatorias de tales prácticas, por el contrario, la sociedad tiende a tolerarlas en alguno de sus aspectos, aunque no necesariamente en su totalidad. La tercera, corresponde a aquella ambigua situación, donde no hay consenso pleno, pero donde los actores estratégicos de la sociedad están a favor de la condena de este tipo de acciones por ser corruptas; suele ocurrir que existen normas que sancionen las acciones, que caen dentro de esta tipología y, sin embargo, la ciudadanía no rechaza abiertamente tales conductas.

En los más recientes casos execrables reseñados como Abudinen y Estrada, se puede encontrar toda una batería de análisis desde el punto de vista de la corrupción gris y blanca, características insalvables de las democracias imperfectas. En esa tesitura, las discrepancias y ambigüedades características de la corrupción gris, hacen que la sociedad se divida, unos atacan y otros defienden el hecho de marras. Este contexto se encuentra íntimamente relacionado con una dinámica previa de tolerancia de parte de la sociedad y sus élites, es decir de corrupción blanca, en donde la destrucción de las normas y valores preestablecidos se vuelven uso y costumbre.