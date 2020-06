La COVID y Mefistófeles

Nació en un hogar plagado de carencias, en un perdido y pequeño pueblo del sur de Alemania. Desde pequeño mostró lo que iba a ser, un luchador por naturaleza, con tanta hambre de conocimiento como sed de triunfo y poder. Así, resultó más que meritorio que lograse hacerse doctor en teología. Vivió un tiempo en Colonia y su fama trascendió por buena parte de Alemania. A pesar de todo seguía sintiendo ese hálito de fracaso, esa brumosa sensación de impotencia al ver llegar su edad postrera y no poseer toda la sabiduría y el poder deseados. Dice la leyenda que en esa búsqueda frenética por saciar su sed decidió vender el alma al diablo a cambio de conocimiento ilimitado y todos los placeres mundanos. Para ello uno de los sirvientes del maligno Mefistófeles, una especie de demonio folclórico alemán, sirvió de mediador. Mefistófeles le daría la sabiduría, la juventud, el poder y el amor y luego Fausto serviría al diablo en la otra vida. Juntos recorrieron el largo camino vital dejando a su paso muchos damnificados. El Fausto histórico, un humanista en los albores del renacimiento, se dice que nació hace más de 600 años. Mitos y leyendas del folclor germano se nutrieron de la infausta noticia: nuestro héroe, aparentemente, falleció en una explosión durante un experimento con sustancias químicas mientras practicaba la magia negra. Varias publicaciones y obras de teatro sobre su vida alcanzaron notoriedad por esas calendas. Pero fueron el hermoso poema de Goethe y la sinfonía de Liszt las que trajeron hasta nosotros “la trágica historia del doctor Fausto”.

Parecería que hemos jugado y hecho un pacto con el diablo, muchas veces sin saberlo. No de otra manera se entiende que presidente y alcaldes hayan tomado medidas drásticas hace cuatro meses y hoy, ad portas del pico de la pandemia, estemos flexibilizando al máximo tales medidas cuando ni siquiera se cumplió con preparar adecuadamente al sistema de salud. Mefistófeles les habrá dicho cuál es el número aceptable de muertos o les habrá dado el precio de cada vida o les habrá enseñado la compleja ecuación de dividir economía y salud para haber establecido funestas prioridades. Pero la comunidad no es ajena a esa mortal negociación cuando no pudo y/o no quiso cumplir con el confinamiento. Ahora, todos los fines de semana, en un macabro aquelarre parece que muchos jugarán la ruleta rusa de quien adquiere la COVID-19 más rápido. De la mano con ese fatídico sainete todos a una señalan un solo responsable, el último eslabón de la cadena, el personal de salud que termina, además, agredido verbal o físicamente.

Tengo para mí que ese personal de salud, mientras atiende como puede la avalancha de pacientes que ya llenan las UCI, solo espera que gobierno y comunidad se den cuenta que no es necesario estar en la antesala de la muerte para, como Goethe, exigir “luz más luz”.