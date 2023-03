La culpa es de la vaca

Cuando menciono este título muchas personas se ríen creyendo que estoy hablando en chiste y entonces evoco por estos días que nos cae como anillo al dedo resurgir con este libro que me enseñó a entender situaciones y además me sirvió para reflexionar con mis estudiantes quienes casi siempre tenían una excusa para evadir su responsabilidad o quizá para justificar su omisión. Y en el prólogo anotan sus autores Lopera y Bernal. “¿Por qué este título? Porque solemos actuar como lo señala la historia del mismo nombre, la primera del libro: si no encontramos fácilmente un culpable de las cosas que nos pasan, somos capaces de responsabilizar a un animal, al destino, al horóscopo, a otras personas, a lo que sea, con tal de no comprometernos con el cambio”. Me parece que ya está bueno en nuestra ciudad estar buscando siempre culpables del no progreso, del estancamiento, de lo que queremos y no logramos, del florecimiento abundante de lo material e inmaterial, ya eso lo conocemos y precisamente queremos erradicarlo, por eso votamos por la no corrupción. A los de ahora, a los que nos corresponde, a los que asumimos la responsabilidad de este momento y de esta administración, todos sin excepción, debemos seguir trabajando mancomunadamente para lograr que las cosas se den, para entender de una vez por todas que no somos islas, que, a pesar de asumir diferentes roles, lo cierto es que todo apunta hacia una sola causa, Cartagena, la que soñamos, la que imaginamos y la que finalmente nos pertenece. Escriben Lopera/Bernal: “Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos, y para ello les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes: uno de cincuenta preguntas, uno de cuarenta y uno de treinta. A los que escogieron el de treinta les puso una “C”, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de cuarenta les puso una “B”, aun cuando más de la mitad de las respuestas estuviera mal. Y a los que escogieron el de cincuenta les puso una “A”, aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: “Queridos alumnos: permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar a lo alto”. Si nos seguimos fraccionando, si no asumimos las responsabilidades que a cada cual le corresponde, si no somos capaces de bajar egos y resolver las obligaciones generales y específicas para lo que hemos sido designados como funcionarios salvaguardando los intereses colectivos, entonces la culpa siempre será de la vaca. El dirigente se compone de una suma de valores y conductas que se acumulan e integran en un todo denominado liderazgo hacia el servicio y, estoy convencida de que nuestro alcalde William Dau nos dejará este año buenas obras en la ciudad.

*Escritora.