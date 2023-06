La primera persona que caminó sobre la luna, el astronauta Neil Armstrong, murió en 2012, el mismo año en el que por última vez, Real Cartagena pisó un balón en la categoría más alta del fútbol profesional colombiano, la A.

Desde 2013, la B parece haber adquirido una fuerza gravitatoria tan irresistible que se convirtió en una atracción magnética para mantener al equipo enterrado.

Aquel domingo 4 de noviembre de 2012, el sol que brillaba de amarillo y verde en Cartagena, abruptamente se ocultó cuando La Equidad le marcó el segundo gol lapidario al Real en el estadio Jaime Morón. En la noche oscura, no salió ni un cuarto de luna.

Al día siguiente, a seis columnas, se podía leer en la página de deportes de El Universal: ¡A la B por mediocres! Lea aquí: Real Cartagena: 10 años en la B

La nota, firmada por el periodista Carlos Caballero, llevaba este sumario: 12 puntos de 51 posibles a la fecha fue el rendimiento del equipo ‘auriverde’. La hinchada volvió a pedirle a la familia Rendón que dé un paso al costado o que venda el equipo.

Han pasado 11 años y la luna aún no brilla. Un horroroso fantasma mantiene opaco el panorama.

Esta tarde, domingo 11 de junio de 2023, en casa ante Fortaleza, un Real Cartagena eliminado juega su último partido del semestre. Será a puerta cerrada para prevenir que los hinchas rabiosos terminen haciendo un espectáculo peor que el del furioso y embriagado Armando Benedetti.

Ante cada nuevo fracaso, la gente siempre empieza a buscar culpables. Confieso que fui a ver varios partidos de local y sentí lo mismo de todos estos años: decepción por un equipo que no está armado para ascender. En el estadio la gente le gritaba groserías al técnico Martin Cardetti cuando los resultados no se daban, pero no creo que él sea el culpable, mucho menos los jugadores, la mayoría jóvenes. Cardetti intentó y clasificó entre los ocho mejores con lo que tenía; debemos ser conscientes de que este no era un equipo pensado para quedar campeón, sino simplemente un proceso, que a la vuelta de la esquina las directivas lo pueden desbaratar si les da la gana.

En la fase regular, Real Cartagena sumó 26 puntos en 16 partidos jugados, anotó 24 goles y recibió 19, clasificó en el puesto 6 a los cuadrangulares. Para destacar, fue el mejor visitante. Ya en los cuadrangulares y cuando los hinchas se empezaban nuevamente a ilusionar, quedó eliminado al sumar 5 puntos en 5 partidos; hoy, ante Fortaleza, cierra este primer ciclo del año... sin pena ni gloria. Queda otro semestre, otra oportunidad para recomponer y traer jugadores de experiencia que se complementen con los jóvenes. La pregunta es: ¿eso es lo que quieren las directivas?

Adenda: Quiero hacer una mención especial, primero, a la hinchada del Real que de principio a fin, pese al sufrimiento, sigue alentando al equipo. Segundo, al delantero Santiago Gómez, goleador argentino. Gracias por sudar la camiseta.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz