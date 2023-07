La DEA y la sororidad

A mi hija, desde muy pequeña, le encanta jugar fútbol. Encontrar un equipo para que practicara con niñas de su edad, no fue fácil. Admito que gracias a su proceso deportivo he podido entender mejor, lo difícil que ha sido para las mujeres estar en aquellos espacios ocupados mayoritariamente, a través de la historia, por nosotros los hombres.

Ante la falta de más equipos femeninos infantiles en la ciudad, se ha tenido que enfrentar varias veces con clubes integrados por niños.

Uno de esos partidos, programado en la cancha de arena de Villagrande de Indias, no se pudo llevar a cabo porque cuando ya todas las niñas estaban uniformadas esperando el pitazo inicial, varias madres del otro equipo se acercaron a decirle al árbitro que sus hijos no iban a jugar con niñas. “Nunca nos dijeron que el otro equipo era femenino”, anotó enfurecida una de las madres. Le preguntaron si tenía alguna razón para no permitir que su hijo jugara, y solo se limitó a decir, antes de retirarse: “Porque es una falta de respeto, y punto”. Esa tarde, le dieron los tres puntos al equipo de mi hija, pero ni ella ni sus compañeras celebraron, pues lo único que querían era jugar y divertirse.

“Papi, ¿cómo así que una falta de respeto?”, me preguntó. Confieso que no supe, en ese instante, qué responder.

Una de las palabras más valiosas que encuentro en el diccionario es sororidad, término que se utiliza para describir una forma de hermandad entre mujeres, basada en la empatía, el apoyo mutuo, la colaboración y la lucha conjunta por la igualdad de género. Proviene del latín “soror”, que significa “hermana”. No se trata de excluir a otras personas o ser hostiles hacia los hombres, sino más bien abogar por la colaboración y el respeto mutuo entre géneros, en busca de una sociedad más justa e igualitaria para todos.

Una tendencia que se tomó las redes sociales por varios días esta semana, es la muestra de que aún falta mucha sororidad. A raíz de la separación de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, salió a relucir una supuesta infidelidad en la que una mujer involucró a la modelo colombiana Valeria Duque.

La mujer trinó que la modelo, para poder pagar sus lujosos viajes, trabajaba con “La DEA”, en este contexto es una abreviación de “La De Abajo”, refiriéndose a las partes íntimas y no a la Administración para el Control de Drogas.

La lluvia de insultos hacia Valeria no se hizo esperar. Ella rompió su silencio para desmentir las acusaciones y hacer un llamado a la empatía por parte de otras mujeres. Lea aquí: Valeria Duque: “Hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres”

Bien vendría desde los liderazgos y desde las mujeres en cualquier rol y posición, recordar la necesidad de la sororidad. En una sociedad cansada de la división que no permite construir desde la diferencia, el llamado para todos los seres humanos es a la sana convivencia, bajo la premisas del respeto, la tolerancia y la fraternidad.

*Periodista. Magíster en Comunicación. @javieramoz