La edad de oro/plata

Siempre me hicieron creer que el viejo era desechable. Escuchaba despectivamente decir “huele feo” “huele a viejo”. No entendía el sentido incisivo hacia esos cuerpos trémulos, presos de agonías e inseguridades, que cada mañana, quizá con su penúltima mirada nos van dejando toda su entrega de esas resacas que les tocó padecer, inclusive su heredad monetaria si corre con la suerte de acumular fortuna. -No todos los peces mueren por la boca- Hay quienes se defienden sacando agallas, aunque, al final, moriremos. -Todos sin excepción, comenzamos el deterioro-, ahora más aceleradamente, el tiempo desbocado varió abruptamente, las horas vuelan, es una carrera incansable por llegar a tiempo, por estar presente ya sea hacia un punto específico o hacia ninguna parte y el día no alcanza, nada es suficiente. Robotizados, de pensamientos repetitivos, el hombre de este siglo expele ausencias, tristezas, reclama caricias o una última palabra para colmar su sed y saciar su lontananza... Se tilda de vigoroso, le cumple a la sociedad, sigue sus patrones para no ser rechazado o desechado, entre gimnasios, dietas sanas, cirugías, le da miedo envejecer y hace lo que sea para mantenerse vigoroso -eso no está mal- todo lo contrario, entiende de su necesaria vitalidad, sin embargo, mira al viejo con desdén y lo deja vestido de letargo en su vigilia hasta el asomo del alba sin entender, quizá, que sus sueños se quedaron aturdidos, enmudecidos de una u otra forma batallando quimeras, ahí, empotrados en una mecedora tarareando una canción de cuna mientras se le van borrando sus días desvanecidos por el tiempo. Vengo de una cultura de respeto hacia los adultos, representan sapiencia, ternura, delicadeza y me duele ver cómo son tratados. Es un tema tan grueso y sensible nuestra vejez, incluida la mía. La edad en otrora era marcada contundentemente, una mujer, por ejemplo, después de haber parido siete hijos, a los 45 años ya estaba canosa, desdentada y con el cansancio a cuestas, representaba más edad por el peso de la vida, sus quehaceres y atenciones de entrega para con su esposo e hijos. Ahora, una fémina o señor, a los 80 años está en plenitud. Y evoco a Cavafis: “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca/pide que el camino sea largo, /lleno de aventuras, lleno de experiencias. /No temas a los lestrigones ni a los cíclopes/ni al colérico Poseidón, /seres tales jamás hallarás en tu camino, /si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.../Pide que el camino sea largo. /Que muchas sean las mañanas de verano/en que llegues - ¡con qué placer y alegría! -/a puertos nunca vistos antes. Gracias mamá por tu vida, 89 años y un pucho, son privilegio, diligente y hermosa, gracias por existir.

*Escritora.