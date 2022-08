La era de la posverdad

Desde la Revolución Científica hasta la Revolución Digital, la creencia en los hechos y en la “verdad” estabilizó y le dio sentido a la vida humana.

Es cierto que siempre se cuestionó la posibilidad de hallar la “verdad” (escépticos), su pluralidad (relativistas), su universalidad (Einstein, Heisenberg, Bohr) o su origen (razón, experiencia), pero tales discusiones la presuponían, lo que no sucede con el fenómeno actual de las fake news.

Las fake news realmente no son noticias falsas (no buscan hacer pasar mentiras por verdades); hacen algo peor -dice Byung-Chul Han-: socavan la distinción entre mentira y verdad, pues atacan directamente la facticidad de los hechos, dado que informan verazmente sobre hechos creados virtualmente.

Lo anterior es posible debido a que ya no habitamos solo la tierra, habitamos – además- Google Earth, TikTok o Facebook. Quizás no hemos percibido que asistimos a la “desmaterialización” de la realidad y a su transmutación virtual. Y esta desintegración de las cosas reales, también desmaterializa la ‘verdad’ y la dispersa en el metaverso de las “posverdades”.

Las fake news no son ni mentiras ni verdades, son posverdades. El mentiroso no solo cree, sino que es consciente de la “verdad” que esconde; pero quien se ciega ante las evidencias, quien cree en una realidad (virtual) paralela -que invierte los hechos y valores-, termina creyendo en una verdad diferente, en una posverdad.

Los griegos usaron el término parrhesía para simbolizar una manera de ser veraz – de decir una verdad- dentro de la democracia, caracterizada porque hay cierto peligro en hacerlo y aun así se asume el riesgo. En las Vidas paralelas, Plutarco narra lo siguiente: “Dionisio [tirano de Siracusa] preguntó a Platón: ¿Qué has venido pues a hacer a Sicilia? Y Platón respondió: A encontrar un hombre de bien”; dándole a entender que no lo había hallado y, por tanto, que Dionisio no lo era. Platón se yergue frente al tirano – toma un riesgo- y le dice una verdad que sus aduladores no se atreven.

Esta idea de parrhesía estuvo ligada –hasta hace poco – a las grandes utopías políticas. Y hubo una era en que luchar por una verdad (científica, filosófica, moral o ideológica) significó también luchar por la justicia, el bien y la belleza de este mundo. Hoy parece que a casi nadie le interesa la “verdad”. Izquierda y derecha tienen sus bodegas para viralizar sus posverdades, manipular a sus electores, alimentar sus tribus digitales, promover sus odios y legitimar sus miedos y resentimientos posfactuales. Solo basta mirar –sin posverdad– lo que sucedió en las pasadas elecciones presidenciales y lo que sigue sucediendo en las redes sociales.