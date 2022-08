Conocen la anécdota. Ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia ordena que traigan la espada de Bolívar, la espada pasa frente al Rey, el Rey no se levanta, escándalo nacional e internacional. Lo cierto es que, como después demostró una foto del diario catalán La Vanguardia, el Rey sí se levantó, pero lo hizo cuando se llevaban la espada, no cuando la traían. La noticia en su conjunto es bastante irrelevante, pero por sus repercusiones demuestra bien el punto que me gustaría destacar: la extraña relación de amor-odio que todavía hoy, doscientos años más tarde, mantiene la antigua metrópoli europea con sus pretéritos territorios americanos.

Fue producirse el leve incidente diplomático y en España se desató el caos: los partidos de izquierda, con Podemos a la cabeza, afeándole al Rey la falta de respeto por los símbolos patrios colombianos (estrictamente, lo son solo bandera, escudo e himno) y los partidos de derechas elogiando al Rey por defender el honor español al no levantarse al paso del arma de quien acusan de ser un asesino de españoles y un traidor a la Corona. A menor escala, pero en Colombia también hubo polémica. En las redes sociales se llegó a popularizar incluso la imagen del Rey agachándose para saludar al presidente, como si eso hubiese sido una muestra de pleitesía real, cuando no se debía a otra cosa que a ser un señor de casi dos metros de altura al que habían colocado en una tarima.

Historia tonta en su conjunto, desde luego. Pero que muestra los prejuicios que aún existen a uno y otro lado del océano. En el americano, donde no pocos, especialmente en el espectro ideológico del presidente Petro, ven al español no como al constructor y fundador de las hoy culturas latinoamericanas, sino como a un invasor ajeno al territorio y que no dejó otra cosa más que pillaje y violaciones de indias. En el español, donde más de uno, especialmente en las derechas, desprecia a esos primos latinos que escudan sus fracasos en los supuestos desmanes de los españoles hace ya siglos. En ambos lados prejuicios que no benefician a nadie, que perjudican a pueblos sumamente vinculados y condenados a entenderse y que mejor harían en dejar atrás el pasado (cada cual tiene su versión de los hechos) y aceptar que, nos guste más o menos, somos una misma familia y nos irá mucho mejor a todos si nos comportamos como tal y dejamos de hacer el idiota.