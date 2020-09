La esperanza se aviva

Dicen que el verde es el color de la esperanza, será porque nos proporciona paz infinita y con el solo hecho de imaginarlo sentimos una sensación de frescura e inhalamos inmediatamente aire puro. Los caminos áridos y resquebrajados nos producen desolación, todo lo contrario, a los lugares poblados de matas, árboles y verdes en todos los tonos y especies. “En la primavera la esperanza viene marcada por las nuevas cosechas, que garantizan alimento y riqueza para los meses siguientes. Y los nuevos brotes siempre tiñen el campo de color verde. Así, en el mundo oriental, este color aparece relacionado con la armonía y el equilibrio” (Google). Hoy más que nunca siento que la ciudadanía de Cartagena quiere darle una vuelta a su situación y comienzo a sentir las campañas que promueven el cuidado del ambiente, y salgo a la calle y me encuentro con grupos de ciudadanos que limpian, piden donaciones y con su equipo, están sembrando árboles por varios sitios de la ciudad. Siento entonces la esperanza de que las cosas cambiarán y que las personas con su voz de apoyo y no de reclamo, empiezan a empoderarse de su calle, barrio y ciudad, es urgente y es un llamado necesario a todas las personas a detenernos y no contaminar, porque de manera indiferente e irresponsable, arrojamos basura por doquier que cada vez más nos asfixian y están acabando con los cuerpos de agua. Es una problemática social, política, económica que nos involucra a todos. ¿Crear conciencia?, todos somos conscientes de que la basura no es saludable, que la contaminación nos enferma. Lo que tenemos que ser es responsables con el ambiente. La conciencia es el conocimiento que tenemos de las cosas y estoy convencida que conciencia tenemos todos. Estamos vestidos y arropados de indiferencia, de silencios, de botar basura porque nadie me está viendo, arrojar para que otros recojan, taponar caños y sigamos adelante que nada pasa. ¿Qué nos pasa? Sí está pasando, sí nos está afectando, sí nos está doliendo. Recibí un post que dice: “Si el calor te molesta planta un árbol. Si la lluvia te molesta planta un árbol. Si te gusta la fruta planta un árbol. Si te gustan los pájaros planta un árbol. Si te gusta la vida, planta muchos árboles”. Todos queremos salvar a Cartagena, todos queremos ver una ciudad reverdecida, florecida, fresca, pregonera, ambiciosa, magistral, de gente comprometida, pujante, grupal, ética, de buenas costumbres. Si no empezamos ordenando la casa, nos será muy difícil conseguir lo que todos anhelamos. Y yo, tengo la esperanza y siembro la esperanza de que juntos podemos lograr lo que soñamos. “El verde suele tener en la psique humana una serie de connotaciones tremendamente positivas. En primer lugar, se vincula con el nacimiento, la vida, la fuerza y la energía” (Sicologíaymente).

*Escritora.