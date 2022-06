Como si se tratara de un tema cíclico o una maldición como algunos le llaman, la eterna sombra de la interinidad nuevamente rodea a Cartagena. Como si haber tenido una docena de alcaldes en los últimos años, fuera poco para que esta ciudad esté estancada, ahora William Dau está en la sala de espera para entrar a la lista de alcaldes suspendidos.

La Contraloría Distrital inició investigación sobre una denuncia que advertía presunto detrimento patrimonial por $1.089 millones, contratados en pruebas covid-19, que presuntamente se adquirieron a costos elevados y que al parecer se habrían entregado al sector de salud, pese a algunas advertencias que indicaban, que le correspondería a las EPS suministrarlas. Los resultados de la indagación dirán quién tiene la razón: la Alcaldía o la Contraloría.

Esto significa que, partiendo de un presunto hallazgo la Contraloría Distrital inicia investigaciones que a su juicio, se pueden ver afectadas si William Dau y Johana Bueno continúan en sus cargos y es por ello que solicita sean suspendidos. Estas solicitudes han venido cargadas de críticas por parte del alcalde, que considera hay un complot entre un sector político para sacarlo del palacio de la Aduana.

Es necesario que los entes de control y fiscales actúen, no se les puede impedir, ojalá lo hagan con más vehemencia; pero que no se convierta en un tema selectivo y de conveniencias. Que no termine siendo el as bajo la manga del sector político para quitarse del camino a quienes les estorbe o incomode, porque eso terminaría de quitar esa poca credibilidad que de por sí ya tienen algunos entes.

Es oportuno también un llamado al respeto, que el alcalde insulte y ofenda a todo el que no piense como él, es otro mensaje negativo que hay que rechazar. Decir que no acata una orden, es un acto de desobediencia. Usted es ejemplo alcalde y como tal debe actuar. Si considera que la decisión tomada por el presidente es ilegal, usted cuenta con equipo jurídico, que haciendo uso de las herramientas que brinda la justicia, sabrán defenderlo; pero andar incitando actos que pueden terminar en violencia, no es sano ni para usted ni para la ciudad.

¿Cómo le decimos a un ciudadano que respete las normas, si usted como máxima autoridad no lo hace? No es por lo que pelea, es por cómo pelea, Cartagena no es un ring de boxeo. La delincuencia nos tiene acorralados, cerca de 155 muertos en lo que va del año, el PAE sin contratar, los centros geriátricos sin alimentación, calles destruidas, caos vehicular, todos estos temas necesitan una solución suya, déles prioridad.

La eterna sombra rodea a Cartagena y si seguimos actuando como si todo ocurriera en otro lugar, jamás la va a soltar. Nos necesitamos entre todos para sacar a flote este barco que va sin rumbo fijo. ¡Feliz 489 años Cartagena!