La ética en la política

La real evolución de las sociedades se dará cuando sus integrantes en pleno uso de sus sentidos, reconozcamos la existencia de Dios, que no somos únicamente carne, sino también un espíritu que trasciende los límites de la muerte. Si aceptáramos esos preceptos el afán desmesurado de riquezas sin importar la forma de conseguirlas no nos desvelaría y por el contrario el goce por hacer el bien a los demás fuera nuestra prioridad, sin embargo no perdemos la confianza que esa semilla de bondad que el Padre eterno sembró en cada uno los corazones un día germine, por esa razón la ética debe ser un parámetro orientador de la conducta humana.

En los audios de personajes de la política local que salieron a la luz pública, cuyos contenidos además de rallar en lo penal, atentan contra lo moral, se evidenció una situación que afecta la estructura del estado colombiano, levantado sobre un sistema de mentiras donde el interés particular reina, y los intereses colectivos se subordinan. Entre ese desolador paisaje, surgió la voz valerosa del joven candidato a la Gobernación de Bolívar, Vicente Antonio Blel Scaff, quien con voz firme y visiblemente emocionado rechazó las declaraciones inapropiadas de los contertulios, entre ellos su propio padre, anunciando que él tenía su propio carácter y convicciones para gobernar. Esa actitud la consideramos como una luz de esperanza que debe marcar la historia política del departamento de Bolívar en un antes y un después.

El candidato Blel, de salir triunfante, está comprometido éticamente a ejercer un gobierno que privilegie el bienestar de la provincia, sin desconocer a Cartagena, fortaleciendo la estructura de los entes municipales, incentivando la producción agrícola, la transparencia en la contratación, y la promoción de la participación ciudadana y comunitaria, conformando un gabinete con los mejores hijos de Bolívar, sin distingos de clase social, raza o partidos políticos, con el cual consolide los avances en el desarrollo de la región conseguidos en los últimos años. Mientras en Cartagena, el candidato a la Alcaldía que puntea las encuestas, William García Tirado, quien ha venido sorteando toda clase de acusaciones con el fin de sacarlo del debate electoral, manifestó su compromiso ético en ejercer un gobierno con autonomía para el servicio de la población. Los gobernantes deben saber que la autoridad viene de Dios, y que así como la da, la retira cuando no le cumplimos; bienvenida la ética a la política.