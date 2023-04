La ‘Goyenechada’ de Reyes

Vuelve y juega nuevamente el sonsonete de la quitada de los coches de Cartagena, pero en esta ocasión, por cuenta del ministro de Transporte, un bemol más alto. El ministro Reyes, como en la mejor arenga de Goyeneche, afirmó refiriéndose a la movilidad del Centro Histórico, que lo que se necesita, tal cual como se estila en otros lugares del mundo, es un tranvía. ¡Válgame Dios!

A veces cuando veo estas propuestas sacadas de una chistera por arte de birlibirloque, me recuerdan la tira cómica El extraño Mundo del Subuso, donde Mr. Mum observaba los hechos más absurdos y paradójicos el mundo, sin pronunciar una sola palabra. Igual que él, me he quedado mudo y perplejo, ante el pronunciamiento surrealista de Reyes.

Solo a este heredero del legado de Goyeneche se le ocurre decir tamaña insensatez. ¿Cómo así que va a implementar un tranvía como medio de transporte en el Centro Histórico? Señor ministro, usted no sabe que Cartagena próxima a cumplir 490 años de fundada, implantarle en su corazón histórico tal medio de transporte es un exabrupto. Es ni más ni menos que pretender que, en el taller de herrero, las herramientas a utilizar sean de madera.

No, señor ministro, Cartagena es Patrimonio de la Humanidad, y en esa condición, todos los elementos que la constituyen deben estar en concordancia con su antigüedad. La presencia de los coches por sus calles, es toda una relación simbiótica que ha permanecido desde su fundación. Los coches fueron y deben seguir siendo el complemento de esa historia que ocurrió y que aún permanece en el tiempo, a través de sus murallas, casonas, plazas e iglesias. La romería de turistas que están llegando a Cartagena, vienen a disfrutar a una ciudad en su estado original, incólume, detenida en el tiempo, como lo fue hace siglos. La quieren ver, tocar, caminar, mirar y admirar y por supuesto recorrerla en coche a cielo abierto y no en tranvía.

Ministro, si tanto quiere a Cartagena, ayude con el presidente a darle una mano a Cartagena, la que el próximo 1° de junio cumple 490 años de fundada. Le pido esto, porque ante la cercanía de la efeméride, no han dicho ni pio, el alcalde Dau, la Corporación de Turismo, ni el IPCC.

Qué bueno hubiera sido desplegar una gran agenda de conmemoración, que acrecentara la llegada del turismo, como quien dice, que nos llegara más dinero. Era botar ni más ni menos, la casa por la ventana. Era el motivo ideal para que el mundo pusiera los ojos en Cartagena y de paso borrar la mala imagen que nos ahoga por muchas circunstancias.

Señores senadores, representantes, concejales, gremios, medios de comunicación, El Universal y raimundo y todo el mundo, todavía es tiempo de hacer algo. ¡Pensemos cartagenero y seremos más cartageneros!

Y por favor ministro, no repita esas cosas.