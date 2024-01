La guaracha del Negro Bueno

El 20 de junio de 1875 se presentó en el Teatro Mainero de Cartagena la guaracha ‘El Negro Bueno’, obra teatral. Y es que, desde tiempos coloniales, la oferta de teatro en nuestra ciudad es más común de lo que uno pueda imaginarse.

El mundo se volvió mundo en el Caribe gracias a la red de puertos que se formó entre Cartagena, La Habana, Veracruz, Colón, San Juan de Puerto Rico, entre otros destinos en Jamaica, La Española, Aruba, Curazao y Venezuela. Una red de puertos por donde circuló (y circula) todo lo tenga valor, ya fuera legal e ilegal. Allí, la circulación de compañías teatrales y su oferta eran muy esperadas por el público caribeño y antillano.

Esto explica en parte la aparición, en el año de 1775, del primer teatro de todo el Virreinato de la Nueva Granada, en la calle del Coliseo. Los teatreros eran viajeros y allí encontraron un espacio cultural a su llegada. Fíjese usted: a principios del siglo XIX en la Isla de Martinica se ofrecían temporadas teatrales de cinco meses, con más de 50 obras en más de 100 funciones. La red de puertos también era una red de teatros, donde a menudo había compañías locales de aficionados, y Cartagena no fue excepción.

La euforia teatral caribeña comenzó con el teatro musical europeo de fines del siglo XVIII y concluye en Cuba y Puerto Rico a fines del siglo XIX, que es cuando el público comienza a pagar boleta para ver películas, ya no tanto el teatro. Es en 1897, por ejemplo, que se presentan las primeras películas en el Teatro Mainero.

Hacia 1867 aparece en La Habana el Teatro Bufo Cubano, género dramático de gran popularidad, basado en tres personajes: El Gallego, El Negrito y La Mulata. Tres estereotipos que se transfieren al Cine de Rumberas, producido en México en los años 50. En la base de datos ‘Palco’, del Archivo Histórico de Cartagena, se registra la llegada de una obra propia del Teatro Bufo Cubano, como lo es la guaracha ‘El Negro Bueno’, presentada por la Compañía Española Lírico Dramática, dirigida por Manuel Carmona.

Allí aparece el personaje del ‘Negrito Candela’ y en uno de sus diálogos dice: “Aquí ha llegado Candela / Negrito de rompe y raja / Que con el cuchillo vuela / Y corta con la navaja / Donde se planta Candela / No hay negra que se resista / Y si algún rival la cela / Al momento vende lista / Candela no se rebaja / A ningún negro valiente / En sacando la navaja / No hay nadie que se presente”.

Desde 1811 Cartagena pagó (y paga, al igual que Haití) un costo altísimo por su insurgencia negra y mulata contra el imperio español, padeció un siglo XIX de penuria pavorosa, y a pesar de ello siempre hubo teatro, música, fandangos, bundes, fiestas de máscaras, carnavales y cabildos de negros. Siempre hubo contento, porque ahí está parte de nuestra resistencia. Y aunque el cine llegó mudo, la ciudad era ruidosa.