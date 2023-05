La iglesia petrista

Tengo un buen y querido amigo costeño, profesor de universidad, militante de izquierdas desde mucho antes de que hubiesen nacido la mayoría de los que hoy votan a la izquierda, que de un tiempo a esta parte no para de recibir ataques y críticas en las redes sociales a cuenta de sus críticas al gobierno de Petro. Él votó por Petro. Consideró, en contra de mi consejo, que Petro puede que fuese malo, pero que peor era el otro (¿cómo se llamaba el otro?) y ayudó así con su voto a la victoria electoral del gobierno que hoy critica.

¿Por qué lo critica? Más allá de por decisiones concretas, por las tendencias autoritarias y populistas cada vez más marcadas que muestra Petro. Afirmar que el fiscal es poco menos que su empleado, asomarse a un balcón para arengar a las masas de descamisados, ofender a un país extranjero en una visita oficial a cuenta del supuesto imperialismo del anfitrión, comunicarse con los ciudadanos utilizando las redes sociales con el riesgo de equivocarse lamentablemente, etc. No es que haya tomado la Corte Suprema de Justicia al asalto (mal ejemplo, ¿verdad?), pero sí se percibe en él, en multitud de pequeños y a veces no tan pequeños detalles, una concepción de la democracia que no es que la desprecie, es que desconoce en qué consiste. Y eso es mucho peor, porque, cuando alguien desprecia la democracia, se le puede contradecir y quizá hacerle entrar en razón, pero cuando uno ni tan sólo sabe en qué consiste la democracia, pero cree que sí y cree que él es más demócrata que nadie, puede acabar destruyéndola, pensando que en realidad lo que hace es defenderla, y será imposible hacerle entrar en razón.

Semejante forma de pensar, típica de ciertos credos políticos que nunca fueron democráticos, vuelve a todos aquellos que la comparten impermeables a los argumentos, los convierte en fanáticos de su concepción (errada) de la democracia y hace muy difícil ningún tipo de contacto con ellos, pues no ven al discordante como a un rival al que convencer, ni tan solo como a un enemigo al que derrotar, sino como a un pecador, a un degenerado cuya mera existencia contamina el mundo.

A Petro cada día que pasa se le nota más que es así. Y a muchos de sus seguidores, que martirizaran en las redes a mi amigo por sus opiniones discordantes, basta con leerlos y oírlos para descubrirlos en su rol no de seguidores políticos, sino de fieles de una religión progresivamente más fanática: la iglesia petrista.