Uno de los escritos más famosos que refleja lo que es la ingratitud hacia quien ha defendido contra viento y marea una nación, la quiero transcribir de un documento de Santiago Posteguillo Gómez (Valencia, 1967), escritor español, quien alcanzó la fama por varias novelas cuya trama transcurre en la antigua Roma. “En su camino al destierro, Publio Escipión, el Africano, el hombre que hizo más grande al Imperio Romano se detuvo un instante y se volvió hacia las murallas de Roma y dijo: “Algún día me echareis de menos ¡Algún día, ahora o dentro de mil años, aquí, en estas mismas murallas o en los confines del mundo, allí donde se decida el destino de Roma, algún día, rodeados por enemigos que os harán temblar, entonces me echareis de menos y clamareis por mí, pero ya no estaré con vosotros ni en cuerpo ni en espíritu! ¡Mi alma os habrá abandonado y no tendréis nada ni nadie que os socorra! ¿Que haréis entonces? Decidme que haréis entonces?”- Habló con aplomo y potencia y sus palabras llegaron hasta las murallas donde la gente se había congregado, pero nadie dijo nada y las palabras de Escipión rebotaron en las murallas fastuosas que circundaban la ciudad y el pueblo se volvió al escuchar el extraño eco que brotaban de aquellos muros y muchos pensaron que quizás aquellas murallas, algún día, no fueran suficientes para contener a los enemigos y se volvieron hacia Escipión y muchos pensaron entonces, al fin, en responder, en decir algo, en pedir perdón, en intentar detener al general exiliado, pero cuando volvieron sus ojos hacia la vía Appia, Publio Cornelio Escipión había desaparecido. Tras él solo quedaba el mayor de los vacíos que pudiera sentir una civilización”. Publio Cornelio Escipión nació en Roma en 236 a. C. Su padre, un cónsul romano, fue asesinado durante la Segunda Guerra Púnica. Escipión tomó el manto del liderazgo militar y demostró ser un general dotado y táctico. En 202 a. C., Escipión derrotó a Aníbal en la batalla de Zama y puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Murió alrededor del año 183 a. C. en Liternum, exiliado. Después de su exilio la decadencia de Roma comenzó hasta terminar el Imperio Romano en 476, cuando era emperador Rómulo Augusto, Roma cayó en manos de los bárbaros, encabezados por Odoacro.

Estamos viviendo en Colombia algo parecido, ver cómo el expresidente Álvaro Uribe es puesto preso por los mismos que dictaron la libertad del narcotraficante y guerrillero Jesús Santricht. Hasta dónde llegamos, no se ha dictado una sentencia definitiva a una persona que no ha hecho sino defender al país de sus enemigos verdaderos y lo tratan como un delincuente peligroso para la sociedad colombiana. Tanta ingratitud no tiene nombre y solo me trajo las palabras de Escipión a mi mente.