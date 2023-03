En Colombia y seguramente en otros países es común escuchar la frase “la justicia cojea, pero llega” como un consuelo ante tanta impunidad y corrupción que nos ronda; además, en relación con los funcionarios de la justicia que aducen una serie de circunstancias del mismo sistema o por estar ocupados en otras tareas, esta se demora más o finalmente hay que acudir al más alto tribunal de justicia (la Corte Suprema de Justicia), para que esta haga justicia.

Me pregunto en el caso de la Mariamulata, como cariñosamente se le conoce en Cartagena a la exalcaldesa Judith Pinedo, ¿por qué los tribunales de la ciudad y de Bolívar no pudieron hacer justicia y la condenaron por algo que para cualquier persona no letrada estaba claro que no había cometido delito alguno al vender un lote baldío que no era de uso público?, por el contrario con ello el beneficiado era el Distrito de Cartagena puesto que estos recursos entraban a su presupuesto y no se había hecho por un valor menor teniendo en cuenta su valor por m2 en el área y tuvo que ser La Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien la liberara de toda responsabilidad junto a su secretaria de Hacienda, eso sí después de estar detenidas dos años y su prestigio y nombre por el suelo. Me hace acordar un caso parecido, aunque no por venta de un lote, pero sí acusado de tener nexos con el narcotráfico del contralmirante ® Gabriel Arango, quien duró también dos años detenido y la CSJ finalmente lo exoneró de toda responsabilidad.

Pareciera que hay algo siniestro detrás de estas injusticias, intereses personales, envidias, celos, etc., que buscan acabar con una carrera fácilmente armando todo un andamiaje para que los condenen injustamente, sin importar el daño moral, familiar, sentimental y material que se cause, es decir “el fin justifica los medios”, una frase asociada tradicionalmente al “Maquiavelo de El Príncipe” y dista mucho de ser un principio válido, va contra los principios de la moral pública y privada de una sociedad o individuo.

Estas falencias de los tribunales deben ser corregidas, no solo en las salas de ellos donde se debate cada caso específico, sino en la preparación de nuestros abogados quienes en definitiva son los que en algún momento ejercerán esas funciones para impartir justicia, con claridad meridiana y ajustada a la ley y no se tenga que llegar a las últimas instancias para que finalmente se haga justicia, el tiempo transcurrido no lo recuperará jamás la persona inculpada y detenida injustamente.

Cada juez debería preguntarse así mismo: ¿Me gustaría que me pasase algo similar y mi carrera y prestigio se vea amenazado por una injusticia?, seguramente la respuesta será no, pues entonces no haga con otro lo que no quiere que le hagan a usted...