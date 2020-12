La libertad en la era de la info y bio (tecnología)

En los siglos XIX y XX, los cambios sociales estuvieron asociados a grandes revueltas y a poderosas narrativas ideológicas. En las últimas tres décadas, la transformación la han hecho ingenieros, científicos y emprendedores, quienes han producido una revolución tecnológica sin precedentes que no solo ha rediseñado muestra vida social, económica y cultural, sino que podría, en cuestión de décadas, modificar nuestro cuerpo y nuestra mente (Harari). Hasta hoy, hemos intervenido nuestro mundo exterior sin prever las consecuencias que ello traería para el clima y el ambiente; en el futuro, controlaremos el mundo interior con efectos insospechados en varios campos: como el laboral, en el que se presagia que la inteligencia artificial conducirá no ya a una clase proletaria explotada, sino, simplemente, irrelevante; el educativo, que debe formar a jóvenes en conocimientos y habilidades para desempeñarse en empleos que todavía no existen, de allí que la competencia más valiosa hoy sea “aprender a aprender”; o la salud, la cual no dependerá de la sensación de bienestar ni de las predicciones médicas, sino de algoritmos de macrodatos y sensores biométricos que podrán prever anticipadamente las enfermedades o recomendar tratamientos a nuestra medida. No obstante, el desafío más importante es el que cuestiona uno de los valores esenciales de la democracia: la libertad - tanto para decidir (Kant) como para actuar (Mill)-, que desde Descartes se creyó tenía su fundamento en la razón y no en las emociones. Y la cuestiona, porque los neurocientíficos han mostrado que nuestras elecciones están mediadas por las emociones y, los biólogos, que estas últimas son mecanismos bioquímicos que evolucionaron con nosotros.

En pocos años, la fusión de la biotecnología y la infotecnología (procesamiento de datos) permitirán supervisar y controlar nuestros sentimientos y, por tanto, nuestras decisiones. La clave será el sensor biométrico, que – fuera o dentro del cuerpo – convertirá procesos fisiológicos en algoritmos capaces de saber con exactitud quiénes somos, qué deseamos y qué opinamos. En manos de un gobierno democrático y liberal, estos algoritmos pueden hacer de este mundo un paraíso; en manos de un Putin o un Maduro, un régimen de vigilancia, control y castigo que ni Foucault ni Orwell pudieron imaginar. La dictadura y la democracia se diferencian precisamente porque mientras la primera focaliza la información y la toma de decisiones en un centro de poder, en la segunda la información y el poder de decidir se distribuye (personas e instituciones). En el futuro, el riesgo para la democracia no serán las ideologías antiliberales, sino la posesión de estos algoritmos por gobiernos autoritarios que podrán hacerse al control absoluto sobre sus ciudadanos, no sólo porque conocerán su mente y su cuerpo, sino porque podrán inducirlos a sentir, pensar y decidir como ellos quieran.

*Docente universitario.