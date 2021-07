Hoy, domingo 4 de julio, hace exactamente cinco años, el presidente Juan Manuel Santos firmó en Cartagena el decreto que estableció la celebración anual del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. A esta reunión asistieron más de 100 líderes cristianos, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, de organizaciones sociales internacionales como Open Doors y el Consejo Mundial de Iglesias.

La Constitución Política de 1991 consagró este derecho, como uno de sus derechos fundamentales, permitiendo las condiciones constitucionales y legales para su protección. No es un derecho que el Estado nos concede, por ser un derecho que existe antes que el mismo Estado. Es innato e irrenunciable porque sencillamente la dignidad humana hace referencia a la calidad moral de toda persona.

Tertuliano (160 – 220 d. C.), padre de la Iglesia, dirigiéndose a quienes perseguían a los cristianos les dijo: “Es un derecho humano y un privilegio natural (humani iuris et naturalis potestatis) que cada uno rinda culto a la divinidad como desee: la religión de uno ni daña ni favorece a otro. No es un acto religioso imponer la religión, a la que debe impulsarnos el libre deseo y no la fuerza, como también se exige que los sacrificios se hagan de buen grado (ab animo libenti). No le harás ningún servicio a tus dioses obligándonos a sacrificar. Pues ellos no desean sacrificios de quienes son obligados, a no ser con afán contencioso, algo que no es propio de Dios”.

No obstante, su reconocimiento en la declaración universal de los Derechos Humanos y del artículo 19 de la Constitución Política, la libertad religiosa y de cultos tiene no pocas tareas pendientes frente al fanatismo religioso asociado a la violencia y frente a un laicismo exacerbado que impone formas de ateísmo práctico como si no tuviéramos claro que tampoco nosotros creemos en el dios en que no creen los ateos. Bien ha dicho en su momento el papa Benedicto XVI: “Este es el daño que el ‘superdesarrollo’ produce al desarrollo auténtico, cuando va acompañado por el ‘subdesarrollo moral’.

La libertad religiosa no quiere decir que todas las religiones sean iguales. Es un derecho humano fundamental que mira al bien común sobre la base de la caridad en la verdad. Ha de ser un camino privilegiado para construir la paz. Hoy, los cristianos somos el grupo de creyentes más perseguido, lo cual es una ofensa a Dios y a la dignidad humana, y un obstáculo para el desarrollo moral y social.

Qué bueno que, en la conmemoración de este día, nazca el compromiso de defender la libertad religiosa para todos, tanto en privado como en público, empezando por sostener esa libertad religiosa que corresponde a mi familia, a mi comunidad de fe y a todas las Iglesias y credos sobre la base del respeto mutuo.