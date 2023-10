La literatura es la humanidad explicándose a sí misma para sí misma. Nos conocemos en los libros, lo mismo que en la música, las películas, los chistes, los andenes. Hacemos el mundo para que él nos diga lo que ya sabíamos. Pero a veces a uno tienen que decirle las cosas para caer en cuenta. Así caemos en cuenta de nosotros mismos a través de la cultura. Comparto los primeros párrafos de mi nuevo libro, Los laureles del vencido, una novela de no ficción autobiográfica que es una sola caída en cuenta:

“Recuerdo vagamente llegar al lugar, que olía muy limpio, pero una limpieza diferente a la de los hospitales normales, la limpieza del espíritu, la profilaxis del futuro, te gustara o no. Yo me comprendía como alguien que tiene un alma infecta, y no quería que nadie me impidiera disfrutar de las secreciones malolientes de mí mismo, de la posibilidad de saber que existo porque despido un hedor. Guardaba la intuición de que desinfectar mi alma sería, en un sentido, desaparecer por completo.

La clínica Monserrat, en Bogotá, era amplia y elegante. Con esa limpieza profunda de las instituciones psiquiátricas, que te invade apenas entras como algo inhalado y te recorre la imaginación, dejándola blanca y desinfectada. El lobby tenía una cafetería a un lado, varias puertas a lo largo de sus dimensiones, que daban a lugares, me imaginaba, cada vez más pulcros, más estériles. Eso lo recuerdo.

El día anterior, en cambio, no lo recuerdo para nada, cuando viajamos en avión, mi mamá y yo, desde Cartagena. Pero sí recuerdo el tipo de ideas que me ocupaban generalmente en esa época: la naturaleza de la mente, la estructura de lo bello, la apertura de la realidad. Dos días antes estaba rodeado de blancura, a las once de la mañana en el baño de mi casa, mirando el tarrito para muestras de orina que mi mamá me había entregado después de irme a buscar donde mi amigo Steven en la piscina de su edificio. Miraba el tarrito, como si de ese envase saliera el futuro. Un tarrito del tamaño del mundo, de mi mundo que se cerraba, yo lo sabía, y de uno nuevo que se abría con su tapita hermética. Estaba atontado, ni siquiera fui capaz de pensar con claridad las consecuencias de orinar en su interior, pero ya había accedido a hacerlo. El orín salió de mí́como una voluntad que no era mía. La voluntad de mi mamá, como los niños que toman prestadas las voluntades de sus mayores porque no tienen una propia. Miré las paredes del baño, blancas como mis pensamientos. Limpias como la fantasía.

En el lobby de la clínica pasaban personas en batas de pulcritud amenazante. Nos acercamos a la ventanilla y me senté en un sillón muy cómodo mientras mi mamá presentaba la documentación requerida. Más pronto de lo que cabía esperar llegaron dos enfermeros y me pidieron que fuese con ellos. No tenían ninguna expresión en particular, o me fue imposible leerla. Mi mamá me abrazó́ y lloró un poco.

—Tú eres fuerte —me dijo, como explicándose a sí misma mi falta de emoción. Para mií no había diferencia entre ese lugar y una cárcel, y mi madre era quien me había acusado. Entré con los enfermeros por una puerta grande que cerraron tras de sí, y esto me hizo tomar aire, dándome cuenta de que mi vida ya no era mía.”