La lora y yo

Tener de vecina de balcón a una lora histérica y parlanchina, no deja de ser un problema. Pero si además es políglota y con un coeficiente de inteligencia altísimo, la cosa se torna complicada.

Para que te hagas una idea, estimado lector, ayer nada más me involucró en un lío tremendo con un turista ruso que paseaba desprevenido por la acera de enfrente. Imagínate que le gritó las mayores vulgaridades que cualquier bolchevique pueda imaginar, y cuando el ruso miró hacia arriba como buscando entender quién osaba gritarle tamaña cantidad de improperios en su idioma, pues el único tonto que divisó en el balcón fue al suscrito. Te digo que en la portería del edificio tuvieron que emplearse a fondo para no dejar subir a semejante oso siberiano, porque el hombre quería golpearme. ¿Quién diablos puede imaginarse que tu vecino pueda tener una lora que habla ruso?

Otro problema que tengo con la lora es su fascinación por silbar – cual playboy de fotonovelas – a la mayoría de mujeres que pasan por la calle. El problema grave es que el bendito pajarraco solamente selecciona a las damas que van emparejadas, obviamente para meterme en el lío. Y después se ríe a carcajadas, burlándose, como para agravar la situación con el peatón. Un día no pude ir a trabajar porque el Romeo ofendido dijo que me esperaría afuera el tiempo que fuese necesario para golpearme. “De que te jodo, te jodo”, me dijo rabioso, “porque nadie enamora mi novia en mi cara”, remató.

El otro día la lora bajó planeando a mi balcón, con la intención de disculparse. Yo quedé paralizado. Ver de frente a una lora con semejante locuacidad, asusta. Hasta le pregunté si era algún robot ruso con disfraz de plumas verdes e inteligencia artificial, pero me dijo que no. Y al verla tragarse el platanito de mi cereal, me confirmó la situación. ¡Qué raro! Jamás imaginé que terminaría conversando y hasta filosofando con un animal.

Entre todas las cosas que charlamos, al final le pregunté su opinión sobre los humanos. Y esto me respondió: “La historia del hombre no es más que un soplo insignificante de tiempo en la historia del planeta tierra. Ustedes dicen que están acabando con el planeta, pero como criaturas arrogantes que son, se les olvida que la tierra tiene 4.500 millones de años de existencia y ustedes, como mucho, no llegan a los 200 mil. Ustedes son los que se van a extinguir en cualquier momento. El planeta tierra seguirá aquí por millones de años más”. Luego de una mueca, se despidió cantando: “Lorito real, visto de verde y soy liberal, pruaaa”.