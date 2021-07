El domingo pasado decidí gastarlo como más disfruto, en compañía de un buen libro. Hace unos años tuve noticia de la existencia de un autor colombiano con muy buenas críticas y que no había tenido oportunidad de leer. Tomás González, un antioqueño de gran pluma del cual, buscando en la biblioteca de mi trabajo, hallé la Luz difícil. Una novela que agoté en un solo día, y que como nunca en mi vida, fue una lectura en voz alta que terminó en lo más parecido a un ejercicio rítmico a cuatro manos. David, protagonista y narrador, fue compartiendo conmigo las profundas llamaradas que lo consumían en vida, al vivenciar la eutanasia de su hijo Jacobo, mientras con ansiolíticos intentaba no perder la cordura. Fue una historia profundamente conmovedora, que por un momento me hizo por lo menos imaginar y empatizar con el padecimiento de una persona que decide morir; contada por un padre que debe recurrir a toda una parafernalia que le permitiría lograrlo, sin enfrentar las consecuencias jurídicas que le resultaban atribuibles, por estar prohibida esta práctica médica en dicho lugar. En nuestro país este tema se ha abordado a partir de distintas ópticas en medio de un debate moral, y dada la ya acostumbrada parsimonia de nuestro Congreso para legislar estos temas; ha sido la Corte Constitucional quien ha dado pasos importantes hacia la reglamentación de la eutanasia. Ya desde la Sentencia C-239-97, se comprendía que el Derecho a la vida no es la mera existencia biológica, sino que implica vivir en condiciones de dignidad; y que si bien es cierto es deber del Estado protegerlo, este debe ceder a la decisión libre y autónoma de un individuo que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes padecimientos y que no desea alargar su vida dolorosa. Ahora bien, como es de conocimiento público, la Corte esta semana reabre el debate en un nuevo pronunciamiento que consiste en una ampliación al ejercicio del derecho a morir dignamente, reconociendo que no es necesario que la enfermedad sea terminal, dado que una enfermedad puede resultar en una “degradación física o moral, o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que se considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento”. Es vergonzoso que sea esta la séptima vez que la Corte llama al Congreso de la República a asumir este deber de regulación y no suceda nada. Sin embargo, tramitan leyes para rendir honores a miembros de las fuerzas militares; para llamar a una ciudad “la ciudad señora de Colombia”; para declarar monumento nacional templos católicos; para exaltar y rendir homenajes a municipios, artistas, políticos, entre otros. ¿Y lo derechos humanos, para cuándo?

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.