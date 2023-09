La mano del DT Néstor Lorenzo

Aunque seguramente muchos querían más goles por la cantidad de jugadas claras desperdiciadas frente al arco rival, el triunfo por la mínima diferencia (1-0) de Colombia frente a Venezuela en su debut en las Eliminatoria camino al Mundial de 2026, es positivo, no solamente porque la tricolor sumó tres importantes puntos en casa, sino porque era necesario saber, desde un principio, la capacidad estratégica y de autoridad del técnico Néstor Lorenzo para encontrar rápidamente el camino del triunfo, cuando un partido está enredado y el gol no llega.

Desde los partidos amistosos, previos a este encuentro oficial, el DT está construyendo una idea de juego, especialmente con jóvenes que vienen con hambre de gloria con su Selección; por eso se le reconoce que dejara sentados en la banca a jugadores de experiencia como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, quienes, aunque sabemos de sus calidades, apenas están retomando el ritmo futbolístico en sus respectivos clubes.

Después de unos flojos 45 minutos, lo primero que detectó Néstor Lorenzo fue la ausencia de un 10 que manejara los hilos del equipo en la mitad del campo, que abriera la cancha y buscara los espacios para acompañar y llenar de pases a los de arriba, entre ellos a Luis Díaz, que por momentos lucía individualista y solo contra el mundo. No pensó en James ni en Quintero, su as bajo la manga fue el mediocampista cartagenero Jorge Carrascal, último en llegar a la concentración, es decir, casi ni entrenó con el equipo por problemas con su vuelo, pues había quedado atrapado 36 horas en un aeropuerto ucraniano. No lo puso de inicialista por el cansancio y el jet lag, sin embargo, entendió que era precisamente Carrascal el que mejor podía cumplir esa función, porque lo conoce y le tiene confianza.

Entonces, y aquí viene lo segundo que se le debe aplaudir, sacó al capitán Juan Guillermo Cuadrado y pasó para el extremo derecho a Jhon Arias. Esa lectura de juego tuvo sus frutos rápidamente: cuando apenas los aficionados se acomodaban en sus sillas en el Metropolitano para ver el segundo tiempo, ‘Carrascrack’, en la primera que toca, elude a un jugador venezolano y abre la cancha para Arias, quien desde el sector derecho da unos pasos hacia adentro buscando el área, pero antes de llegar, envía un exquisito centro que Borré convirtió en gol con un potente cabezazo al palo izquierdo del arquero. Tercero y último que destacar: metió a James Rodríguez para intentar tener más la posesión de la pelota y que sirviera de socio de Carrascal. Además, lo está midiendo a ver qué caras pone, porque sabe que es un jugador que no le gusta ser suplente, pese a no estar en su mejor nivel.

En este primer partido se vio, sin duda, la mano del DT. Hay que buscar más seguridad en la defensa, no ceder a los caprichos de jugadores experimentados, ni imposiciones de las directivas. De seguir así... podría superar lo hecho por Pékerman.

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.