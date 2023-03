La marihuana y yo

Aunque muchos no lo crean, tuve una relación con la marihuana en años pretéritos. Fue en la universidad cuando me invitaron a una fiesta, y recién entrado al lugar cuando el olor a cachimba me expulsó. Era como que no había química entre nosotros. El fastidio que sentí con ese olor impregnando todo como un siniestro manto, cuyos efectos todavía no han sido suficientemente entendidos, fue como una advertencia. Pero los que se la fuman, lo pasan rico.

Dicen que tienen alucinaciones y se sienten en un trans, o sea en un viaje que puede rayar entre lo intergaláctico y lo espiritual. De esa forma, ellos pueden encontrar una puerta de escape a sus preocupaciones y poner sus vidas en una suspensión donde todo conflicto interno, preocupaciones, depresiones, y debilidad de carácter queda en el limbo. Entonces literalmente, es un viaje al paraíso imaginado por esta delicia de planta.

Los enemigos de la yerba están preocupados por las consecuencias de largo plazo en el cuerpo humano, pero especialmente en el cerebro, que es donde el cuerpo importa más. Sobre todo, porque el cerebro, que a veces se porta de forma estúpida, les va a pedir experiencias más profundas y placenteras, cada vez con mayor frecuencia. Se necesitaría cada vez un mayor control de las emociones y de las ansias, o sea justamente lo que escasea, un carácter más fuerte.

Los amigos del cannabis saltan al ruedo diciendo que ellos tienen sus derechos. Ahora orgullosamente ocupan curules en nuestro Congreso, confesando su apetito, y diciendo lo que ya todos sabemos sobre lo bien que lo pasan. Aparte de eso, esta minúscula muestra del total de la población le dice al país entero que ellos son los que van a hacer las leyes y no los ricos, como si nosotros no supiéramos que los ricos no hacen leyes, sino que producen, facturan, como las mujeres de Shakira y tributan.

Todavía no he visto el primer grupo de borrachos aprestándose a legislar sobre los destinos de nuestra nación. También tendrían derecho, supongo. Pero esos derechos deben estar refrendados por decisiones sabias y coherentes con las prioridades presentes y futuras. Cabe la pregunta si personas en estados crecientes de traba y alcoholismo serían capaces de producir tales decisiones, y si merecerían la confianza del pueblo, más allá del voto con que obtuvieron sus curules.

Mejor favor se harían ellos si buscaran los mismos placeres pero con mayores ventajas biológicas y emocionales en la práctica de la meditación. Esta práctica milenaria ofrece la oportunidad de buscar la auténtica iluminación y descubrir los placeres de las neuronas del éxtasis, todo esto sin alucinógenos, sin olor a cachimba, y además gratis de por vida según cuantas veces decidan practicarla. Hay varios libros en la materia.