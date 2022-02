La mezquindad en la inversión

No nos cansaremos de seguir abogando por una ciudad mejor. Sin querer culpar, como muchos piensan, a la administración actual, todos debemos entender que se trata de un mal que viene desde hace dos décadas, cuando por obra y gracia de la reforma constitucional, la elección de alcaldes y gobernadores abrió las puertas a un lucrativo negocio y se enquistaron en la ciudad castas políticas foráneas.

Estas castas permearon, no solo las instituciones del Estado, sino la mentalidad de la poca clase política raizal que quedaba. La contratación estatal se convirtió en un lucrativo negocio y cada vez se diluían más las posibilidades de ejecutar grandes proyectos pues los dineros iban a parar a las arcas de los financistas de las campañas políticas con la venia de los entes de control. Es así como se han ido aplazando obras importantes para la ciudad y otras que fueron licitadas y contratadas, no se construyeron.

La incapacidad de gestionar recursos, de los alcaldes de turno y la falta de un banco de proyectos estructurados Fase III, ha traído una larga lista de obras inconclusas y/o mal ejecutadas. Como cómplices de este desastre están los parlamentarios locales que solo vienen a pedir el voto en épocas electorales.

¿Cuántos proyectos Fase III ha presentado el alcalde a Findeter, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Cooperación Internacional, a los Ministerios y demás entes? ¿Dónde están los acuerdos firmados por el alcalde con los gobiernos de los últimos países que visitó?

Por falta de recursos, capacidad de gestión o autoridad no se completó la construcción de la vía Perimetral con el diseño inicial. El SITM, Transcaribe, no se complementó con obras como pasos a desnivel, rotondas, semaforización inteligente, chatarrización, etc. No se pudo implementar el Plan 4C, cuya estructuración genera muchas dudas. No se pudo empalmar la avenida Soledad Román, avenida Tercera de El Cabrero, con la avenida Santander. No se construyó el viaducto del Gran Manglar en doble calzada como lo sugirió la SIAB; pronto esta obra será un cuello de botella cuando se terminen los desarrollos de la zona Norte incluido el aeropuerto de Bayunca. No se ha dado cumplimiento al mandato legal del traslado del mercado de Bazurto y construcción de la Central de Abastos, etc.

Mientras, se publicitan proyectos como el Malecón de la Ciénaga de la Virgen, un Ecoparque en el cerro de la Popa, la relimpia de caños y lagos y se programa para tres meses la tapada de un inmenso cráter en Los Jardines. Contra viento y marea se reparó el puente Las Palmas después de más de un año. Las observaciones de tipo técnico, que se hicieron, nunca fueron respondidas satisfactoriamente.

*Ingeniero Civil y Sanitario.